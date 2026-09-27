Waa ku keligiis kulanka

27th September 2026  admin  Category :

Cali Balcad keligiis oo la kulmay Saraakiil Turkiya, iyadoo Soomali badani joogaan New york

Cali Balcad oo ku magcaaban Wasiirul dawlaha arimaha dibadda Soomaaliya, hase ahaatee isaga iyo gabadha uu dhalay madaxweynuhu Jihaan Culusoow ay wasaaradda iyagu maamushaan, ayaa maantta keligiis iyadoo New York ay ku sugan yihiin madaxddii madaxweynaha u raacday Maraynkan iyo kuwii Safaaraddaa wuxuu keligiis la kulmay Saraakiil Turkiya. lama garan karo sababta keligiis ula kulmay. Safarka madaxweynaha ayaa markii horeba waxa la socon siyaasiyiin ka soo jeeda beesha Daarood

Cali Balcad ayaa beel ahaan ka soo jeeda beesha amxaarada, inkastoo dhowr jiir ay joogeen Soomaaliya. Abtigiisna uu yahay Xasan Culusoow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*