Tuugad Dahab xaday

27th September 2026  admin  Category :

Talafishanka CTV News ee dalka Canda ayaa soo bandhigayTuugad si xirfadaysan Dahab uga xadaysa qof waayeel ah oo 78 jir oo u soo baxday inay goor galab ah soo luga baxsato.

Dhacdadan ayaa waxay ka dhacday xaafadda magaalada Brampton ee ku xigta magalada Toronto.

Dahabkan laga furtay Islaanta waayee;ka ah ayaa qiimihiisu ahaa $20,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*