Statement of the Chairperson on the status of AU Special Representative for Somalia

Gudoomiyaha Midawga Afrika Moussa Faki Mahamat ayaa qaadacay talaabadi uu Ra’isal wasaare Rooble ku eryey wakiilkii midowga Afrika Amb Madeira.

Gudoomiyaha ayaa sheegay inu Ka walaacsanyahay warqadaas uu Ra’isal wasaaraha soo saaray isagoo dhinaca kale sheegay iney qiimeynayaan tixgalinayaanna warqadi uu madaxweynaha so saaray ee dib u xaqiijineysay balanqaadki la shaqeyntiisa Miidawga Afrika

“Gudoomiyaha waxu dib u xaqiijinayaa kalsoonida Iyo aaminada buuxa uu ku qabo Amb. Madeira si loogu so celiyo Soomaaliya xasilooni Iyo Amni waarna” ayaa lagu yiri qoraalka.

Go’aankan ayaa la sheegayaa inuu ka dambeeyay markii Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku cadaadiyay Midowga Afrika inay garab istaagaan Farmaajo oo qorsheynaya muddo kororsi hor leh.

Go’aanka Midowga Afrika ayaa dhabarjab siyaasadeed oo weyn ku ah ra’iisul wasaare Rooble, mana cadda tallaabada xigta ee uu qaadi doono, iyo sida uu danjire Madeira uga saari doono Soomaaliya.