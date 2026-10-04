4th October 2026 admin Category :
SOMALI MINNESOTANS WHO MADE HISTORY
QOFKA #2 — OSMAN MOHAMED ALI
Tawakal Leadership Framework™ Historical Leadership Assessment
Founder & Executive Director — Somali Museum of Minnesota
Cultural Preservationist • Institution Builder • Community Historian
TAARIIKHDA UU SAMEEYEY
Aasaasihii madxafkii ugu horreeyey ee Waqooyiga Ameerika si gaar ah loogu hibeeyo dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed.
Somali Museum of Minnesota waxaa la aasaasay 2011, wuxuuna gallery-giisa dadweynaha furay 2013. Madxafku maanta wuxuu sheegayaa inuu hayo in ka badan 1,500 artifacts, oo ay weheliyaan shaqooyin farshaxan oo Soomaaliyeed, isla markaana uu yahay madxafkii ugu horreeyey ee Waqooyiga Ameerika si gaar ah loogu hibeeyo dhaqanka Soomaaliyeed.
HORDHAC — NINKII XUSUUSTA U BEDELAY HAY’AD
Haddii Hussein Samatar—Qofka #1 ee taxanahan—lagu xasuusto inuu albaab ka furay economic empowerment iyo elected public service, Osman Mohamed Ali wuxuu taariikhda Minnesota meel kale ka galay:
wuxuu xusuusta Soomaaliyeed u beddelay institution.
Sheekadiisu kama bilaaban museum weyn, grant ama collection kumannaan shay ka kooban.
Waxay ka bilaabatay su’aal aad u aasaasi ah:
Maxaa dhacaya marka jiil cusub oo Soomaali ahi ku koro Minnesota isagoo aan indhihiisa ku arkin qalabkii, farshaxankii, aqalkii, suugaantii iyo hab-nololeedkii awoowayaashiis?
Su’aashaas ayuu Osman Ali ka dhigay hawl nololeed.
Minnesota Historical Society oral-history records waxay tilmaamayaan in Ali uu Maraykanka yimid 1994 kadib markii uu helay diversity visa; qoyskiisu wuxuu markii hore degay New York iyo Houston, kadibna Minnesota ayay u guureen 1996. Minnesota gudaheeda wuxuu ka bilaabay ganacsiyo ay ka mid ahaayeen driving school, catering iyo restaurant.
Laakiin 2009 waxaa bilowday marxalad cusub.
Wuxuu bilaabay ururinta agab dhaqameed Soomaaliyeed. Wuxuu ahaa mid Soomaaliya iyo Minnesota u kala safri jiray, wuxuuna ururintiisa ku soo bandhigi jiray iskuullo iyo community centers. Collection yar ayaa isu beddelay gallery; gallery-guna ugu dambayn wuxuu noqday Somali Museum of Minnesota.
Taasi waxay ka dhigaysaa Osman Ali case study muhiim u ah Tawakal Leadership Framework™:
Sidee qof keli ahi uga bilaabi karaa walaac uu ka qabo lumitaanka dhaqanka, kadibna walaacaas ugu beddeli karaa hay’ad jiilal badan u shaqayn karta?
DOMAIN 1 — LEAD SELF
Hoggaami Naftaada — Tazkiyah
1. SELF-AWARENESS — IS-AQOONSI
8/10
Hoggaamiyaha dhaxal dhisa wuxuu marka hore fahmaa waxa isaga iyo bulshadiisu lumin karaan.
Osman Ali wuxuu lahaa waayo-aragnimo dhowr adduun isku xiraysa. Minnesota Historical Society waxay diiwaangelisay inuu ku dhashay Soomaaliya, qayb carruurnimadiisa ka mid ahna Yemen ku qaatay; markii dambe wuxuu ka shaqeeyey hydrogeology iyo geophysics gobolka Khaliijka, kahor intii aanu Maraykanka u soo guurin.
Markii uu Minnesota yimidna wuxuu noqday entrepreneur.
Khibradahaasi waxay u oggolaadeen inuu fahmo laba xaqiiqo:
mid waa immigrant adaptation;
midda kalena waa cultural loss.
Qofku wuxuu si wanaagsan ula qabsan karaa bulsho cusub, laakiin isla waqtigaas jiilka dambe wuxuu lumin karaa qaybo ka mid ah aqoonsigii qoyskiisa.
Ali wuxuu khatartaas ka dhigay arrin uu si firfircoon uga jawaabo.
TLF interpretation: Self-Awareness halkan kuma koobna fahamka qofka naftiisa; waxaa ku jira fahamka meesha uu qofku kaga jiro silsiladda jiilasha.
2. VALUES-BASED LEADERSHIP — HOGGAAMIN QIYAM KU DHISAN
9/10
Somali Museum mission-keedu wuxuu si cad xoogga u saaraa:
preservation, celebration, belonging, connection iyo learning.
Taas waxaa ka muuqda qiyam weyn:
dhaqanku ma aha wax dadka waaweyn oo keliya xasuustaan.
Waa hanti loo gudbinayo carruurta.
Madxafkuna ma aha meel Soomaali keliya loo sameeyey.
Waa meel Soomaalida iyo dadka kale ee Minnesota ay isku baran karaan.
Taasi waxay qiyamka u beddeshay infrastructure.
LEAD SELF SCORE: 17/20
DOMAIN 2 — LEAD VISION
Hoggaami Aragtida — Basirah
3. VISION LEADERSHIP — HOGGAAMINTA ARAGTIDA
10/10
Halkan ayaa Osman Ali si gaar ah uga muuqdaa.
Sanadkii 2009, ururinta dhowr artifact ma aysan dammaanad qaadayn in mustaqbalka la heli doono museum.
Laakiin wuxuu arkay wax ka weyn collection-ka.
Wuxuu arkay:
archive, museum, classroom, cultural bridge iyo home for Somali memory.
Somali Museum waxay sheegaysaa in waxa ku bilaabmay collection yar uu markii dambe noqday hay’ad maanta haysa 1,500+ artifacts iyo farshaxanka fanaaniin Soomaali ah oo traditional iyo contemporary labadaba ah.
Aragtidiisu waxay ahayd mid laba jiho u shaqaysa:
Somali → Somali:
jiilka cusub in lagu xiro hidihiisa.
Somali → Minnesota:
bulshada inteeda kale in loo abuuro meel ay si toos ah uga barato Soomaalida.
Taasi waa waxa TLF™ ugu yeero Basirah:
in maanta dhexdeeda lagu arko baahida berri.
4. STRATEGIC THINKING — FIKIR ISTARAATIIJI AH
9/10
Collection keliya museum ma noqdo.
Waxaa loo baahan yahay partnerships, programming, visibility iyo institutional credibility.
Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu waaweyn wuxuu yimid 2018.
Minnesota Historical Society iyo Somali Museum of Minnesota ayaa iska kaashaday bandhigga “Somalis + Minnesota” ee Minnesota History Center. MPR waxay sheegtay in bandhiggu diiradda saaray taariikhda, dhaqanka iyo wax-ku-biirinta Soomaalida Minnesota, iyadoo iskaashiga labada hay’adood uu door muhiim ah ku lahaa hirgelintiisa.
Bandhiggaas waxaa ku jiray agab uu Ali ka caawiyey in Soomaaliya laga keeno, oo ay ka mid ahaayeen aqal Soomaali iyo qalab dhaqameed kale.
Tani waxay muujinaysaa strategy ka weyn:
Preservation → Exhibition → Partnership → Public Education.
LEAD VISION SCORE: 19/20
DOMAIN 3 — LEAD PEOPLE
Hoggaami Dadka — Ukhuwwah
5. RELATIONSHIP BUILDING — DHISMAHA XIRIIRRADA
9/10
Museum-ka Osman Ali laguma fahmi karo collection oo keliya.
Waxaa muhiim ah network-ka ku wareegsan.
Museum-ku wuxuu isku xiraa:
elders,
youth,
artists,
historians,
schools,
museums,
cultural organizations,
iyo bulshada Minnesota inteeda kale.
Walker Art Center, tusaale ahaan, wuxuu Osman Ali iyo Somali Museum kala shaqeeyey barnaamijyo qoysaska lagu barayo aqal Soomaaliyeed, storytelling iyo finger-weaving.
Madxafku wuxuu sidoo kale lahaa Mobile Culture Show oo artifacts, performances iyo workshops gaadhsiinayey qaybo kala duwan oo Minnesota ah. Qoraallada gobolka Minnesota waxay barnaamijkaas ku tilmaameen mid loogu talagalay inuu Somali art u isticmaalo isku-xirka jiilasha iyo bulshooyinka.
Halkan leadership-ku wuxuu ka gudbay:
Come to our museum
una gudbay:
We will take the museum to the people.
6. TEAM DEVELOPMENT — HORUMARINTA KOOXDA
8/10
Hay’ad dhaqameed sii jirta waxay u baahan tahay wax ka badan founder.
Waxay u baahan tahay artists, historians, dancers, educators, volunteers, board members iyo community supporters.
Museum-ku wuxuu sameeyey goob ay fannaaniinta Soomaaliyeed—traditional iyo contemporary—ku helaan meel lagu soo bandhigo shaqadooda. Waxa kale oo uu sameeyey programming dhallinyarada iyo dadka waaweyn isku xira.
Caddeynta institution-building-ku waa xooggan tahay.
Si kastaba, xogta dadweynaha ee si faahfaahsan u cabbiraysa inta hoggaamiye ama curator ee uu Ali shaqsi ahaan tababaray way ka xaddidan tahay.
Sidaa darteed qiimayntu waxay kala saaraysaa:
institutional capacity-building, oo si wanaagsan loo diiwaangeliyey,
iyo
documented individual leadership development, oo xogtiisu ka yar tahay.
LEAD PEOPLE SCORE: 17/20
DOMAIN 4 — LEAD CHANGE
Hoggaami Isbeddelka — Islah
7. DECISION MAKING — GO’AAN QAADASHO
9/10
Osman Ali wuxuu hore u lahaa nolol ganacsi oo Minnesota ka dhisan.
Wuxuu maamuli jiray ganacsiyo, waxaana suuragal ahayd in ururinta artifacts-ku ay ahaato personal hobby.
Laakiin wuxuu qaaday go’aan ka weyn:
Private Collection → Public Institution.
Tani waa go’aan leadership.
Sababtoo ah marka qofku collection shakhsiyeed ka dhigo museum, wuxuu aqbalayaa masuuliyado cusub:
preservation,
documentation,
education,
fundraising,
partnerships,
iyo stewardship jiilal badan gaadha.
8. CHANGE LEADERSHIP — HOGGAAMINTA ISBEDDELKA
10/10
Isbeddelka Osman Ali sameeyey waxaa si cad loogu arki karaa sida dhaqanka Soomaaliyeed loogu soo bandhigo Minnesota.
Kahor museum-ka, qof doonaya inuu Minnesota gudaheeda si nidaamsan ugu arko boqolaal qalab dhaqameed Soomaaliyeed ma lahayn hay’ad si gaar ah loogu talagalay hawshaas.
Museum-ku wuxuu abuuray goob joogto ah.
Somali Museum waxay ku tilmaamaysaa hay’adda North America’s first and only museum devoted to Somali culture. Ilo kale oo Minnesota ah ayaa sidoo kale si la mid ah u tilmaamay.
Saamayntu kuma eka Soomaalida.
Bandhigga Minnesota History Center wuxuu Soomaalida ka dhigay qayb muuqata oo ka mid ah sheekada guud ee gobolka.
Taasi waa institutional change:
Somali history kama sii ahaanayn sheeko bulshada dhexdeeda oo keliya;
waxay noqotay qayb lagu soo bandhigo mid ka mid ah hay’adaha ugu waaweyn ee taariikhda Minnesota.
LEAD CHANGE SCORE: 19/20
DOMAIN 5 — LEAD LEGACY
Hoggaami Dhaxalka — Athar
9. MULTIPLYING LEADERS — SOO SAARIDDA ILAALIYEYAASHA DHAQANKA
8/10
Multiplying Leaders mar walba macnaheedu ma aha in qofku tababaro CEO-yo cusub.
Cultural leadership-ka, waxay sidoo kale noqon kartaa:
in jiilka xiga laga dhigo custodians of heritage.
Youth programming, traditional dance, storytelling, art iyo exhibitions-ku waxay dhalinyarada siinayaan door ka weyn inay noqdaan spectators.
Waxay noqon karaan:
performers,
artists,
interpreters,
storytellers,
iyo culture-bearers.
Tani waa leadership multiplication oo ka dhacaysa dhinaca aqoonsiga iyo dhaqanka.
10. LEGACY LEADERSHIP — HOGGAAMINTA DHAXALKA
10/10
Haddii erayga Athar lagu cabbiro waxa sii jira, shaqada Osman Ali waxay leedahay tusaale la taaban karo:
museum.
Artifact laga yaabo inuu ku dhex lumo guri gaar ah wuxuu galay collection.
Sheeko oral ah waxay gashay educational programming.
Aqal Soomaali wuxuu galay exhibit.
Farshaxan Soomaali wuxuu helay gallery.
Taariikh Soomaaliyeed waxay gashay Minnesota History Center.
Minnesota Historical Society xitaa waxay Osman Ali ku dartay Somalis in Minnesota Oral History Project, iyadoo wareysigiisa 2016 lagu kaydiyey diiwaanka taariikhda gobolka.
Sannadkii 2017, Somali Museum waxay sidoo kale sheegtay in Ali uu London ka guddoomay Innovation Award ee International Somali Awards, taas oo ahayd aqoonsi ku saabsan shaqada madxafka.
Waxaa halkan ku jira mabda’ qoto dheer:
Dhaxalka ugu xooggan mararka qaarkood ma aha taallo qof loogu dhiso; waa hay’ad uu qofku dhiso oo ilaalisa taariikhda dad dhan.
LEAD LEGACY SCORE: 18/20
TLF™ FINAL ASSESSMENT
TLF™ Domain
Score
Lead Self — Tazkiyah
17/20
Lead Vision — Basirah
19/20
Lead People — Ukhuwwah
17/20
Lead Change — Islah
19/20
Lead Legacy — Athar
18/20
TOTAL TLF™ SCORE
90/100
TLF™ LEADERSHIP RATING
90/100 — CULTURAL LEGACY & INSTITUTION-BUILDING LEADER
MAXAA OSMAN ALI TAARIIKHDA GELINAYA?
Guushiisa ugu weyn ma aha tirada artifacts-ka uu ururiyey.
Ma aha museum-ka oo keliya.
Waxa muhiimka ahi waa inuu xal institutional ah u sameeyey dhibaato ay diaspora kasta wajahayso:
Sidee ayaad waddan cusub uga dhisanaysaa mustaqbal adigoon lumin xusuustii meesha aad ka timid?
Jawaabtiisa waxay noqotay:
Preserve it.
Organize it.
Display it.
Teach it.
Pass it on.
Waxa uu ka qaaday alaabihii dhaqanka meel ay ku kala lumi lahaayeen.
Wuxuu geliyey institution.
Wuxuu institution-kii u beddelay classroom.
Wuxuu classroom-kii u furay Minnesota.
TLF™ HISTORICAL SYNTHESIS
LEAD SELF — TAZKIYAH:
Wuxuu fahmay khatarta cultural loss-ka ee nolosha diaspora-da, wuxuuna khibraddiisa immigrant-ka u rogay hawl preservation.
LEAD VISION — BASIRAH:
Wuxuu collection yar dhexdiisa ka arkay museum mustaqbalka jiilasha u shaqayn kara.
LEAD PEOPLE — UKHUWWAH:
Wuxuu isku xiray elders, youth, artists, schools, cultural institutions iyo bulshada Minnesota.
LEAD CHANGE — ISLAH:
Wuxuu Somali heritage ka dhigay wax lagu soo bandhigo hay’ado waaweyn oo Minnesota ah, halkii uu ku ekaan lahaa xusuus qoys iyo community.
LEAD LEGACY — ATHAR:
Wuxuu ka tagayaa institution si joogto ah u kaydinaya oo u gudbinaya dhaqanka Soomaaliyeed.
TLF™ HISTORICAL VERDICT
OSMAN ALI — “THE CULTURAL MEMORY BUILDER”
Haddii Hussein Samatar uu ahaa:
Door-Opening Leader,
Osman Ali waxaa lagu tilmaami karaa:
Memory-Preserving Institution Builder.
Wuxuu ilaaliyey alaabtii.
Wuxuu ilaaliyey farshaxankii.
Wuxuu ilaaliyey sheekooyinkii.
Wuxuu isku xiray jiilashii.
Waxaana uu xusuustaas ka dhisay hay’ad.
Farqiga u dhexeeya collector iyo institution-builder waa weyn yahay.
Collector-ku wuxuu ururiyaa wixii hore.
Institution-builder-ku wuxuu hubiyaa in wixii hore ay gaaraan kuwa mustaqbalka.
Taasi waa Athar.
See less