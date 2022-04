Lacagta dawladda federaalku ugu deeqday Hargaysa ma sidii kuwii caalmku Hargaysa siin jireen oo sida khaladka ah loo isticmaali jiray ayaa loo isticticmaalayaa mise dadka ay dhibaatada dabku soo qaartay ee loogu talo galay ayaa la gaarsiinayaa.

Sodon sano, bulshada caalamku deeqo lacageed ayeey maamulka Hargaysa siin jireen , hase yeeshee lacagahaas qaarkood si khaldan ayeey u isticmaali jireen maamulkaas, oo waxa la gelin jiray gaadiid dagaal oo lagu gubayo degaano kale ee Soomaaliyeed ilaa haatan qaarkood xoog ku joogaan degaanadaas.

Hadaba soo ma mudna in lacagtan Soomaali oo dhami ay ka soomanayd in shuruud lagu xiro, taas oo ah in a gaarsiiyo dadkii loogu talo galay oo qura oo ah dadkii dabku khasaaruhu gaarsiiyey oo aan loo isticmaali karin siddii horay u dhici jirtay Gadiid dagaal oo lagu dhibayo bulshada Soomaaliyeed ee gobolada Sanaag iyo Sool.