Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe oo dhowaan loosoo doortay xildhibaan golaha shacabka ayaa shaaciyay in uu u taaganyahay qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka 11-aad.

Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay in uu leeyahay khibrad iyo waayo-aragnimo la xiriirta shaqadan, islamarkaasna uu doonayo in uu soo celiyo heybaddii aqalka, waa sida uu u sheegay warbaahinta gudaha.

Mar wax laga weeydiiyay in uu ka tirsanyahay mid ka mid ah xisbiyada aan rasmiga ahayn ee Soomaaliya ayuu sheegay in uu ka tirsanaa xisbi, balse marka uu guddoonka qabto uu raacayo sida uu sharciga qabo oo ah in xisbi kasta iska casilo, noqdana qof dhexdhexaad ah, isaga oo soo xigtay qodobka 65-aad.