27th September 2026 admin Category :
Maamulka Jubbland oo lacag baad aah waydiistay shacabka Kismaayo
Maamulka Jubbaland ee uu madaxweynaha ka yahay Sayid Amed Madoobe ayaa shacabka Jubbland, gaar ahaan reer Kismaayo waydiistay lacag baad ah OO U eg tii Kooxda Muqdisho ee Xasan Culusoow hogaamiyo waydiisteen shacabka reer Muqdisho, markii ay awoodi waayeena inay lacagtaas bixiyaana Cagad cagaf la geliyey guryahoodii. waana kuwa maalin walba warbaahinta ka hadlaya ee caddalad ka dhex raadinaya Soomaali dhexdeeda.
Maamulka Jubbaland ee lacagtan baada ah ee aan sharciga ahayn ku doonaya boqolkiiba Sodon hantida shacabka Kismaayo, waa mid ku khasbi doonta shacbka inay mid daran doortaan oo u gacan haadiyaan kooxdii Isbahaysiga Dooxada Jubba