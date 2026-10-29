SADEX JIR BOOLIIS LOOGU YEEDHAY

29th October 2026  admin  Category :

Sadex jir laacib kubadeed ah ayaa Booliiska loogu yeedhay

Nevada, waa sadex jir madow ah, oo ah laacib kubadda cagta kana mid ah naadiyada ka dhisan Florida, laacibnimadiisa iyo SIDA uu Banooniga u maamulanayo ugana soo dhex muuqday Garoonka ayaa waalidkii kale ee Caruurta DHALAY ee Cunsuriyiinta ahaa Booliiska ugu yeereen sidaasna looga saaray Garoonkii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*