29th October 2026 admin Category :
Sadex jir laacib kubadeed ah ayaa Booliiska loogu yeedhay
Nevada, waa sadex jir madow ah, oo ah laacib kubadda cagta kana mid ah naadiyada ka dhisan Florida, laacibnimadiisa iyo SIDA uu Banooniga u maamulanayo ugana soo dhex muuqday Garoonka ayaa waalidkii kale ee Caruurta DHALAY ee Cunsuriyiinta ahaa Booliiska ugu yeereen sidaasna looga saaray Garoonkii
You won’t believe they call the cops on this 3 years old black kid because he dribbles too much 😂 https://t.co/G2SiXDaUxW— KINGONETIME (@thekingonetime) October 26, 2026