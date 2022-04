Doorashada lagu soo dooranayo xubnaha baarlamaanka dalka ayaa maraya meel gabaggabo ah, balse waxaa jira shakhsiyaad abbuuraya isqabqabsi hor leh si doorashada ay u sii jiitanto. Ra’iisal wasaaraha iyo guddoomiya doorashooyinka ayaa dhawaan liiska ka saaray xubno laga soo doortay maamulada Hirshabeele iyo Koonfur Galbeed. Sidoo kale, Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa isna shaqada ka ceeyriyey shakhsiyaad ka tirsan Guddiga Hirgellinta Doorashooyinka.

Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa aad u xiiseenaya sidii uu xafiiska ku sii joogi lahaa. Maalin dhaweed warqad uu soo saaray, wuxuu dalka uga ceeyriyey ergeyga Midowga Africa ee Soomaaliya, Francisco Madeira. Ra’iisal Wasaare Rooble umma marin ceeyrinta ergeyga nidaamka dawliga ah. Hase ahaatee, qorshaha uu ka lahaa arrintaas ayaa ah sidii uu fawdo hor leh uu u abbuuri lahaa si doorashada looga sii jeesto, isaguna meesha uu u sii joogo.

Cod la sheegay in laga duubay ergayga Midowga Afrika ayaa ah mid aan la hubbin inuu yahay codkaas isaga yahay iyo in kale, waxaase la is weeydiinayaa haddiiba ay arrintaas ay jirto sababta uu Ra’iisal Wasaare Rooble uu u soo mari waayey dariiqa saxda ah, iyadoo waddatashi guud uu kala yeelanayo golaha wasiiradda iyo madaxweeynaha inta uusan warqad xiimeeysa uusan soo saarin. Si kastaba, Midowga Afrika ayaa ka soo hor jeestay ceeyrinta ergiga ee ka timid Rooble, waxeeyna u arkaan ineey tahay go’aan shakhsi ka yimid oo aan aheen dawladda ay u dhantahay.

Fawdada uu ra’iisal wasaaraha waddo ayaa waxa ka hadlay Madaxweeynaa Koonfur Galbeed Laftagareen oo ku eedeeyey in Rooble uu doonayo in kuraasta Koonfur Galbeed laga siiyo kursi iyo labbo. Hase ahaatee, Laftagareen ayaa arrintaas ka diiday Rooble. Sidoo kale, wuxuu ku eedeeyey in Rooble ay ka tustay oo kalliya kuraasta Koonfur Galbeed, meesha kuwii gobolada kale uu ka aamusay wixii ka dhacay oo idil.

Ficilada ra’iisal wasaaraha uu sameenayo inta badan ayaa ah kuwo ay ku lug leeyihiin garabyada mucaaradka. Mucaaradka tallada ay ra’iisalwasaaraha siiyaan ayaa ah sidii uu u sii qasi lahaa dalka, iyaga oo is leh ku xummeeya Farmaajo. Mucaaradka marna kama hadlaan kuraasta ku maqan Axmed Madoobe iyo Cali Guud Laawe, xubnaha sida gaarka loo beegsaday ee liiska laga reebay iyo xubnihii Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka heer Federaal ee dhawaan shaqada laga ceeriyey.

Balse mucaaradka waxeey baraha bulshada ku soo qoraan oo kalliya Farmaajo doorasho ma rabyo, kursiga ayuu rabbaa inuu sii fadhiyo, ciidan ayaa badda iyo cirka uga imanaya oo dalkuu rabbaa inuu xoog ku qabsado, cid kastoo la qarxiyo Farmaajaa ka danbeeya isagoo ulla jeeda in doorsho aysan dhicin, doorashada isaga ayeey ka socon la’dahay iyo waxyaabo kale oo badan.

Hadaba beesha caalamka oo fahamsan dhaqanka Ra’iisal Wasaare Rooble ee ku dhisan fawdada iyo iskadabba wareega, ayaa doonaya in doorashada la soo dhammeeystiro iyo in la dhaariyo xubnaha baarlamaanka si madaxweeyne loo soo doorto.

Gabagabdii, Ra’iisal Wasaare Rooble marna kuma guulleeysan doono qaska iyo fawdada uu abbuurayo si waqtiga uu u sii dheereeysto, balse ra’iisalwasaaraha waxaa laga fillayaa inuu xoogga saaro sidii uu u soo dhameeystiri lahaa doorashada inta yar ee ka dhiman, isagoo ka foggaanaya wax kasta oo dib u dhigi kara doorashada.