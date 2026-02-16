16th February 2026 admin Category :
Deni iyo Axmwed Madoone waa ku khasban yihiin inay Vilaa Soomaaliya tagaan
Waiiru Dowlaha Wasaaradda Difaaca Soomaaliya, Cumar Cali Cabdi oo maanta shir jaraa’id u qabtay warbaahinta, ayaa sheegay in madaxda Jubbland iyo Puntland ay ku khasban yihiin inay Villa Wardhiigleey tagayeen . Sidoo kalena Xildhibaanada ka fikrada duwan oo intooda badan ka soo jeedaan mamulada Jubbaland iyo Puntland ayuu ku sheegay inay yihiin Saaqidiin. Wasiirkan ayaa intaas raaciyey inuu u shaqeeyo qabiilkiisa iyo Galmudug
Wasiirul dawlahan wuxuu hoos tagaa wasiirka Difaaca Fiqi