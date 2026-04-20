Muxuu yahay lataliyaha hadalhaynta dhaliyey ee madaxweynaha Masar magacaabay?
Maalmo ka hor, Madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa magacaabay diblomaasi Ramzi Ezz El-Din Ramzi inuu noqdo la-taliye Madaxweynaha Jamhuuriyadda ee arrimaha siyaasadda.
Muhiimadda tallaabadan ayaa ka baxsan magacaabista la-taliye cusub oo keliya, maaddaama Ramzi uu yahay qofkii ugu horreeyay ee xilkan qabta tan iyo markii Sisi uu xukunka qabsaday qiyaastii 12 sano ka hor.
Tani waxay dhalisay su’aalo ku saabsan doorka iyo awooddiisa gudaha nidaamka go’aan qaadashada ee Masar.
Ku dhawaaqistan ayaa dhalisay falcelin siyaasadeed oo gudaha Masar ah, iyadoo ay sabab u tahay in xilkan uu muddo dheer bannaanaa, iyo sidoo kale waqtiga lagu soo beegay magacaabista oo la xiriira xaalado siyaasadeed iyo amni oo adag oo gobolka ka jira.
Ramzi Ezzeldin Ramzi, oo 72 jir ah, wuxuu in ka badan 50 sano ka shaqeynayay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah. Wuxuu ahaa safiirka Masar ee dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Awstariya iyo Brazil, sidoo kale wuxuu ahaa wakiilka joogtada ah ee Qaramada Midoobay. Wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyay kaaliyaha xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay iyo ku-xigeenka ergayga gaarka ah ee Suuriya.
Suxufiga Ashraf Al-Ashri ayaa aaminsan in khibraddan ay muujinayso in loo jeestay ka faa’iidaysiga waayo-aragnimadiisa iyo xiriirradiisa caalamiga ah, isagoo sheegay in marxaladda hadda jirta ay u baahan tahay “in la siiyo taageero diblomaasiyadeed oo heerar kala duwan ah,” ha noqoto la macaamilka dalalka gobolka ama quwadaha caalamka.
Muhiimadda booska
Sharciga Masar si faahfaahsan uma qeexo xilka la-taliyaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda, gaar ahaan tiradiisa, awoodihiisa ama waajibaadkiisa.
Sanadihii u dambeeyay, waxaa soo noqnoqday in saraakiil sare oo hore xilal uga soo qabtay dowladda loo magacaabo la-taliyeyaal madaxweyne kadib markii ay ka baxaan xilalkooda fulinta, sida Fayza Abu El-Naga iyo wasiirro hore oo arrimaha gudaha ah, iyo sidoo kale saraakiil ciidan iyo madax hay’ado dowladeed. Si kastaba, tani waa markii ugu horreysay ee la magacaabo la-taliye siyaasadeed oo gaar ah.
Cilmi-baarayaasha siyaasadda sida Emad Gad ayaa sheegaya in dhaqankan uu muujinayo in go’aan qaadashada aanay ku xirnayn hal qof oo keliya, balse ay ka timaaddo meelo kala duwan, si masuuliyaddu u noqoto mid la wadaago. Si kastaba, waxa uu su’aal gelinayaa inta ay le’eg tahay awoodda dhabta ah ee la-taliyayaashan iyo haddii ay si madax-bannaan u talo bixin karaan ama ay kaliya fulin yihiin.
Professor Jamal Salama ayaa isna sheegay in la-taliyaha siyaasadeed uu yahay qof fikrad bixiya oo aan go’aankiisu hirgelin ahayn, isla markaana Madaxweynaha uu ka dhex xusho talooyinka kala duwan ee uga yimaada hay’adaha sida Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Sirdoonka iyo Amniga Qaranka.
Xaaladda iyo waqtiga magacaabista
Magacaabistan waxay timid xilli Masar ay ku jirto arrimo badan oo gobolka iyo caalamka ah, sida dhexdhexaadinta dagaalka Gaza, xiisadda Iran iyo Israel-US, dagaalka Suudaan, xiisadda Liibiya, muranka biyaha Niil ee Itoobiya, iyo xaaladda Geeska Afrika iyo Badda Cas.
Falanqeeyayaal qaar ayaa sheegaya in Masar ay u baahan tahay kanaallo badan oo xiriir diblomaasiyadeed ah si ay u ilaaliso danaha siyaasadeed iyo kuwa istaraatiijiga ah.
Si kastaba, qaar kale waxay aaminsan yihiin in la-taliyahan laga yaabo inuu noqdo ergay madaxweyne oo u shaqeeya si toos ah, sida xilliyadii Sadat iyo Mubarak, halka qaar kalena ay ka shakisan yihiin in xilkan uu noqon karo mid u badan astaan oo aan saameyn weyn lahayn.
Ugu dambeyn, waxaa jirta aragti ah in la-taliyayaashan aan inta badan lagu arag inay si dhab ah u saameeyaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Masar.