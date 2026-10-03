3rd October 2026 admin Category :
Mr. Beast: Imisa lacag ah ayuu sameeyay ninka ugu taageerayaasha badan YouTube-ka dunida?
Haddii aad tahay qof isticmaala YouTube-ka, waxaa laga yaabaa inaad maqashay Mr. Beast – waa YouTuber-ka ugu weyn caalamka.
Marka la isku daro xogta laga helay baraha waaweyn ee bulshada, oo uu ku jiro YouTube-ku, Mr. Beast wuxuu leeyahay taageerayaal ka badan 870 milyan.
Taas macnaheedu waa in dadka raacsan Mr. Beast ay ka badan yihiin wadarta dadka ku nool gobollo badan oo ka tirsan dalka Hindiya.
Mr. Beast ayaa la arkay isagoo booqanaya Hindiya toddobaadkii ugu dambeeyay ee bisha Sebtembar 2026.
Mararka qaarkood waxaa la arkayay isagoo booqanaya Taj Mahal oo ku yaalla Agra, mararka kalena waxaa la arkayay isagoo ku dhawaaqaya ‘Jai Shri Ram’ munaasabad la xiriirta filimka Ramayan ee ay jilayaan Ranbir Kapoor iyo Yash.
Waa maxay magaca dhabta ah ee Mr. Beast?
Magaca dhabta ah ee Mr. Beast waa Jimmy Donaldson.
Waa qof aad caan uga ah carruurta iyo dhallinyarada dhexdooda waddamo badan oo caalamka ah, oo ay ku jirto Hindiya.
Mr. Best, oo dhashay sanadkii 1998-kii, ayaa helay $10,000 oo ah lacagtii ugu horreysay ee uu ka helo heshiis xayaysiis ee shirkad ganacsi ah.
Mr. Best ayaana lacagtaas siiyay nin aan hoy lahayn.
Waxaa la sheegaa in Mr. Best uu qayb weyn oo ka mid ah lacagta uu ka sameeyo YouTube-ka uu ku bixiyo deeqo.
Mr. Best wuxuu muuqaallo soo gelinayay YouTube-ka tan iyo markii uu jiray 11 sano.
Mr. Best wuxuu kanaalkiisa YouTube-ka ku leeyahay in ka badan 518 milyan oo qof oo raacsan.
Wuxuu kaloo Instagram-ka keligiis ku leeyahay 89 milyan oo qof oo raacsan.
Mr. Best wuxuu YouTube-ka ku sameeyaa muuqaallo dadka ka yaabiya marka ay daawadaan, badankooduna waxay ku lug leeyihiin bixinta lacag abaal-marin ah.
Taas macnaheedu waa, waa muuqaallo la siiyo qofka ka guulaysta ka-qaybgalayaasha lacag aad u badan.
Immisa lacag ah ayuu sameeyaa Mr. Best?
Warbixin ay Forbes soo saartay bishii Agoosto 2026 ayaa sheegtay in hantida guud ee Mr. Best ay gaarayso $300 oo milyan oo doollar.
Wuxuu kaalinta koowaad kaga jiraa liiska Forbes ee hal-abuurayaasha ugu sarreeya.
Mr. Best ayaa hadda sidoo kale ku sii jeeda inuu galo qaybta maaliyadda shakhsiga ah.
Marka laga soo tago YouTube-ka, wuxuu sidoo kale ku lug leeyahay ganacsiga shatiyada ee la xiriira cuntada, alaabta carruurtu ku ciyaaraan iyo dharka.
Mid ka mid ah barnaamijyadiisa oo la yiraahdo “Best Games” ayaa sidoo kale laga sii daayaa Amazon Prime.
Bishii Febraayo 2026, shirkadda Best Industries ayaa iibsatay barnaamij (app) la yiraahdo Step, kaas oo dhalinyarada bara arrimaha maalgashiga.
Bishii Luulyo ee isla sanadkaas 2026-ka, Mr. Best ayaa guursaday gacalisadiisa Thea Boson.
Mr. Best ayaa barta Instagram-ka ku shaaciyay inuu helay qofkii noqon lahaa ‘Mrs. Best’ (xaaskiisa).
Dhanka kale, nolosha Mr. Best ayaa baraha bulshada ka muuqata mid aad u wanaagsan.
Hase yeeshee, marka laga hadlayo guurkiisa, Mr. Best wuxuu sheegay inuu doonayo inuu arrintaas ka dhigo mid gaar ah.
Xaaska Mr. Best ayaa ka soo jeedda dalka Koonfur Afrika.
Mr. Beast iyo Hadalhaynta
Bishii Abriil 2026, shirkadda Mr. Best waxaa shaqaale hore uu ku eedeeyay faraxumayn galmo iyo takoorka jinsiga ee goobta shaqada.
Shirkadda Best way beenisay eedeymaha.
Mr. Best sidoo kale wuxuu la kulmay caqabado sharci oo ku saabsan sida uu ula dhaqmayo tartamayaasha Ciyaaraha Best Games.
Waqtigaas, waxaa la sheegay in wax kasta oo Mr. Best u muuqdo inuu ku sameeyo muuqaallada ay yihiin kuwo cajiib ah oo la qorsheeyay.
Saamaynta garaadka macmalka ah ayaa laga arkayaa adduunka oo dhan.
Arrintaas, Mr. Best wuxuu sheegay sannadkii 2025 in AI-gu uu yahay mid cabsi leh oo khatar weyn ku ah malaayiin hal abuurayaal adduunka oo dhan ah.
Si kastaba ha ahaatee, sannadkii 2025, Mr. Beast wuxuu sidoo kale noqday dhibbane muran ka dhashay AI.
Mr. Best ayaa waqtigaas soo bandhigay Ai sameeya sawirka la dulsaaro muuqaalada YouTube.
Qaar badan oo ka mid ah dadka ugu waaweyn adduunka ee YouTube-ka ayaa ka soo horjeestay arrintan, iyagoo sheegay inay xadayso shaqada hal-abuureyaasha.
Mr. Best wuxuu sheegay in hadafkiisu ahaa inuu ka caawiyo hal-abuureyaasha yaryar inay abuuraan sawirro wanaagsan.
Si kastaba ha ahaatee, markii mucaaradku sii kordhay, Mr. Best wuxuu ka saaray matoorkan yar yar.