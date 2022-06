Maanta waxaa la burburiyey guryo ay degganaayeen dad shacab ah oo ku nool xaafadda Kaxda si loo boobo dhulkooda. Hadaba arrintan ma waxeey billoow u tahay dhul boobka lagu yiqiin Dam Jadiid?

Madaxweeynaha cusub Xasan Shiikh ayaa la eegi doonnaa sida uu dadkaa shacabka ah arrintooda ka yeelo, hadii uu ka aamuso, dabcan waxeey noqoneeysaa mid muujineeysa in uu raali ka yahay boobka hantida dadka, shacabka Muqdishana waa in ay u diyaar garoobaan dhul boob badan inuu soo socdo. Arrintan iyada ah waxeey na tusineeysaa in aan cidina lagu taageerin qabiil, balse lagu taageero sida uu dadkiisa jilicsan uu u garab taagan yahay.