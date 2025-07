Maxkamad laashay heshiis dil looga badbaadin lahaa maxaabiis ku jira Guantanamo Bay

Maxkamad ku taal Mareykanka ayaa diiddey codsi gorgortan oo uga yimid Khaalid Sheekh Maxamud eedeysaneyaal kale oo loo haysto in ay abaabuleen weerarkii dalkaas lagu qaaday 11-kii September 2001 ee loo yaqaan dhadadii ‘9/1’1.

Sida ay tabisey warbaahinta Mareykanka, Khaalid Sheekh Maxamud iyo labo eedeysane oo kale ayaa ogolaaday in ay qirtaan dhammaan eedaha loo haysto, iyagoo ku beddelanaya in aan dil lagu xukumin.

Maxkamadda racfaanka ayaa sida la sheegay ku kala qaybsantay arrintaas, waxayna ugu dambeyntii garssoreyaasha Washington cod 2-1 ah ku diideen codsiga oo haddii la ogolaan lahaa raggan ku xukumi lahaa xabsi daa’im.

Khaalid ayaa ku eedeysan in uu ahaa maskaxdii ka dambeysey weerro loo adeegsaday diyaarado Yurub laga soo afduubtay, ka dibna lagu dhuftay dhowr goobood oo ku yaal dalka Mareykanka, sida dhismihii Xarunta Ganacsiga Adduunka ee magaalada New, iyo Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee loo yaqaan Pentagon oo ku taal Washington. Diyaarad saddexaad ayaa ku dhacday gobolka Pennsylvania ee isla dalka Mareykanka markii ay gacanta iskula tageen afduubaal iyo qaar ka mid ah rakaabkii diyaaradda.

Shilka lagu fuliyey diyaaradaha qafaalan ayaa galaaftay nolosha 3,000 oo qof, halka tiro intaas ka bandanna uu dhaawac ka soo gaarey. Waxayna saddexda qof ee ku eedeysan in ay soo maleegeen falkaas lagu hayey xabsi ku yaal Mareykanka 20-kii sano ee la soo dhaafay, dhegeysiga garnaqsigooduna wuxuu soo jiitamayey in ka badan tobano.

Dadka u dooda xaquuqda aadanaha ayaa doodaya in eedeysaneyaashani qirteen dambiga ka dib markii ay u adkeysan waayeen jirdil aad u daran, kaas oo tan iyo markii la xiray ay ku hayeen CIA-da Mareykanku.

Tusaale ahaan Khaalid Sheekh Maxamud oo lagu qabtay Yurub sannadkii 2003, waxaa in muddo ah lagu yahay xabsiyo qarsoodi ah oo ay CIA-du maamusho, waxaana la sheegayaa in la isugu daray tacaddiyo ay ka mid yihiin biyo ku hafin iyo ceego in ka badan 183 jeer. Waxaa sidoo kale la ogaadey in loo geystey cinqaabo kale oo aad loogu talaxtagey, sida in hurdada loo diidey iyo dharka laga dhigay si loogu khasbo in uu dambiyo qirto.

Qaraamada u doodaya Khaalid Khaalid iyo ragga la hal maala, ayaa sheegay in heshiiska xukun doorsiga uu ku jirey qodob dhigaya in maxaabiistu ay si daacad ah uga jawaabaan su’aalo ay weydiin lahaayeen ehelada dadkii ku dhintay weerarkii 9/11.

Laakiin sida ay tabisey warbaahinta BBC-da bahwadaagta la ah ee CBS, qaraabada dhibbanaeyaashii 9/11 ayaa ku kala qaybsamay gorgortanka.

Dadka diiddan heshiiska ayaa aaminsan maxkameyntu tahay sida ugu habboon ee xog waafi ah looga heli karo eedeysaneyaasha, islamarkaana su’aalahooda looga jawaabi karo.

Dadka taageersan heshiiska ayaa dhankpooda qaba in tani ay tahay waddada ugu fudud ee lagu soo laalaabi karo boggan muddada soo jiitamayey.

Maxaabiista 9/11 ayaa hadda lagu hayaa xabsi Mareykanku ku leeyahay jasiiradda Guantanamo Bay ee dalka Cuba. Waxaana gorgortanka fashilmay oo soo socdey muddo10 sano ah labo sano ka hor gaarey garsoor iyo dacwo oogeyaal ka tirsan militariga Mareykanka ee maamula Guantanamo Bay. Laakiin maadaama racfaanku diidey, waxaa muuqata in heshiiskaasi buray haatan.