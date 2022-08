ALLSANAAG.COM

Maxay ku mutaysteen inay Xubin sharafeed ay ka helaan Baarlamaanka Soomaaliya?

Xubin sharafeeka Barlamaanka Soomaaliya laga siiyo madaxweynayaasha xilka ka degay ama soo qabtay, oo markii hore loogu sheegay Bulshada Soomaaliyeed in lagu abaal marinayo madaxda, kuwooda sameeya (good governance,} Dawlad wanaag (democratic election and respect of terms limits) Doorashada xilligeeda oo la qabto ayaa noqotay mid been ah ooo ujeedada laga lahaa ay ahayn in laga helo ilo dhaqaale ama mushahaar .

Madaxddii dalka soo martay ma jirin mid doorasho soo qabtay, mid walbana wuxuu isku dayey inuu waqti ku darsado o sida madaxda Carbeed uu weligis kursiga ku sii fadhiyo.

Hadaba sida Afrika oo Somaaliya ka mid tahy ay madaxdoodu wax u musuq maasaqaan ama ku fashilmeen inay dadkooda wax u qabtaan waxaad ka baran kartaa Abaal marinta Ibrahin, oo an nin Suudaaniis ah oo balan qaaday in madaxda Afrikaanka ee la yimaada Dawlad wanaag oo dorashada waqtigeeda ku qabta, si nabad ahna uga dega inuu abaal marin u siinayo Malaayiin Doolar

Sanadihii 2009. 2010. 2012 2013, 2015, 2016, 2018 iyo 2019, ma jirin Madax Afrikaan ah oo la yimid Dawlad wanaag oo ku guulaystay abaal Marintaa s . Soomaaliya sanadahas waxa ka talinayey Madaxweynayaasha Sheekh Shariif, Xasan Culusoow iyo Farmaajo midna ma helin abaal marinta Ibrahin ee madaxda Afrikaanla ee wanaagsan la siiyo. Hase ahaatee Soomaali dhexdeeda waxay k heleen xubin sharafeed baarlamaan

Tusaale ahaan abaal marintii ugu danbaysay waxa la siiyey Madaxwynaha Niger Mahamadou Issoufou , waxaana lagu siiyey horumarinta dhaqaale ee dalkiisa, dawladaha deriska ah oo uu nabadda kala shaqeeyey iyo isaga oo yidhi labo mar wax ka badan isma soo sharaxayo

Hadaba su’asha is waydiinta mudan ayaa waxay tahay ma madaxda Soomaaliyeed oo wax fiican qabtay ayaa la cunsuriyeenayaa, mise Soomaalidu sida u wax u qiimayso ayaa caalamka intiisa ka duwan. Jawaabtu waa tan danbe.

Ugu danbayntii maalinta Berito waxay Xildhibaanada Soomaalidu ay xubin sharafeed siin doonaan madaxweynihii hore ee Soomaalida Maxamed Farmaajo, oo gobolkii uu ka soo jeeday amni xumo ka bilaabay, xildhibaanadii gobolkiisana si ka duwan Xildhibaanada kale loo soo doortay, dhowr mar doorashada dib u dhigay , mararka qaarkoodna uu dhiiga ku daatay, Soomaaliya oo dhan aan ka talin jirinee isku soo koobay magaalada Muqdisho oo maalmihiisii ugu danbaysay ay ka wada talinayeen Isaga, ciyaal weero, alshabaab iyo Maleeshiyaadka Hawiye. Maxay ku mutaysteen xubin sharafeedka Baarlamaanka laga siinayo isaga iyo kuwii ka horeeyey

