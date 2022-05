Dimoqraadiyadii lagu doortay Madaxweynaha Ma lagu dooran doonaa PM Soomaaliya, mise waxa lagu soo xuli doonaa sidii caadadu ahayd.

Dhamaan Bulshada Soomaaliyeed iyo Caalamkuba, waxay aad u soo dhoweeyeen doorashadii xalaasha ahayd, oo maalmo ka hor lagu doortay Madaxweynha dawlada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.

190 Xildhibaan, oo ka soo jeeda dhamaan beelaha Soomaaliyeed ayaa ugu codeeyey Soomaalinimo in Mudane Xasan Sheekh noqdo Madaxweynaha Soomaaliya Afarta Sano ee socda.

Xildhibanadan tirada badan oo doortay Madaxweynaha Soomaaliya iyo doorashadii ka horaysay oo lagu doortay gudoomiyaha baarlamaanka , ayaa waxay noqonaysaa isbedel weyn oo ku yimid siyaasada Soomaaliya oo markii hore ku salaysnayd Qabiil, nin jeclaysi iyo Anaga.

Hadaba su`aasha ay Soomaali badan maanta is waydiinayaan ayaa ah, Raisawasaaraha soo socda ma ka mid noqon doonaa isbedelkan siyaasadeed oo Soomaali oo dhami soo dhowaysay, mise dib ayaa loogu laaban doonaa wixii aan ka soo gudubnay oo ahaa Wiilkayaga RW ka dhig.

Tobonkii sano oo aynu soo dhaafnay, waxa Soomaaliya ka socday siyaasad ah Idinka iyo Anaga oo kuraasta ugu saraysa ee dalku leeyahay ay isku bedbedelayeen labo Beelood, waana mida keentay in RW ugu danbeeyey Cabdiwli Gaas uu hely codad gaaraya 30 Xildhibaan iyada oo golaha baarlamaanka Soomaaliya ay ay fadhiyeen 262 Xildhibaan. Taasina waxay noqonaysaa fashil siyaasadeed iyo mudaharaad Siyaasadeed oo Xildhibaanadu ku doonayaan isbedel.

Maamulka Puntland, ayaa sidoo kale marka ay Xilka Raisawasaaraha Soomaaliya doonayaan waxay ku gorgortamaan magaca Puntland , laakiinse marna lagama soo dhex xulo si cadaalad ah beelaha wada dhistay Puntland oo had iyo jeer waxa lagu keenaa garab ahaan iyo hal beel.

Arintan iyo kuwa la mid ah ayaa sabab u ah khilaafka weyn oo ka dhex taagan beelaha Puntland, waana mida keentay in xubnihii loo xulayey baarlamanka Soomaaliya ee reer Puntland , markii maamulka iyo beelaha qaarkood ay isku afgaran waayeen in qaramada midoobey iyo IGAD soo dhex galeen, una garnaqeen waxna u qaybiyeen.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdulaahi Yuusuf, Raisawasaarihii hore Xasan Abshir, Rw hore Cumarcabdirashiid iyo Rw Hore Gaas dhamaan waxay ku yimaadeen magaca Puntland iyaga oo ka soo wada jeeda hal beel, taasina waxay ku cadaynaysaa cadaalad xumo ka jirta Puntland iyo aqoon daro haysta qaar ka mid ah madaxda Soomaaliya sida Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Axmed.

Dhaqanka noocan oo kale ah maaha mid la jaan qaadi kara, isbedelka siyaasadeed ee lagu doortay Gudoonka Baarlamanka iyo Madaxweynaha Soomaaliya , mana aha mid ay aqbali doonaan beelaha reer Puntland iyo Soomaalida inteeda kale. Hase ahaatee wuxuu Soomaali dib ugu celin doonaa dhibkii ay ka soo baxday iyo sadbursigii

Gebagebadii Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud, oo dastuurka Soomaaliya u ogolaaday in Isagu soomaali ka soo dhex magcaabo RW soo dhisa xukuumada soo socota, ayaa waxa laga sugayaa in uu wax ka badelo dhaqankii hore ee Soomaali ka dhaqaaqi wayday oo ahaa Reer Hebel hadii ay Madaxweyne noqdaan waxa dhaqanku ahaa in ay reer hebel soo doortaan. Laakiinse waxa laga sugayaa in RW soo socda uu noqdaa mid lagu doortay aqoon iyo waayo aragnimo, kana nadiif ah Musuqmaasaq iyo Danbiyo dagaal.

