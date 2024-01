Madaxweyne Xasan: Haddii Itoobiya ay hal tallaabo qaado, afar ayaan qaadaynaa

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta khudbad uu salaadii Jimcaha ka jeediyey masaajidka Madaxtooyada waxa uu ku sheegey in Soomaaliya aysan gacmaha ka laaban doonin haddii lagu soo xadgudbo.

Hadalkan ayaa imaanaya saacado kadib markii uu la taliyaha amniga qaranka ee ra’iisul wasaaraha Ethiopia Redwan Hussein uu sheegey in diyaar u yihiin cagajugleyn, iyo eedeyn walba oo ka soo gaarta marinka badda ee ay doonayaan.

Speaking at Villa #Somalia Mosque, Pres. @HassanSMohamud emphasized that the Kharijite Al Shabab and the Ethiopian govt. share a common agenda of threatening Somalia's sovereignty & territorial integrity. He underscored the nation's readiness to defend & protect its sovereignty. pic.twitter.com/PUfG35dUWB