22nd September 2026 admin Category :
Madaxweynihii Maanta Maleeshiyaadkiisa dhuumaalaysiga ahaa la qabtay Maraykankiina waa ka dhuunteen oo reer ahaan ayaa Maraykanka loogu soo dhoweeyey
Sidee Cabdirashiid Cali Sharmaarke Maraykan loogu soo dhoweeyey iyo sida maanta dhabarka loogu jeediyey madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ceeb ayeey ku tahay umadd Soomaaliyeed. Inta madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday dhinac yaacaysa oo dham waxay ka soo wada tirsan yihiin ururka xag jirka ah ee Hawiye Action Group. Dawladda Maraykanku xitaa Agaasime waaxeed uma soo dirin inuu ka qaabilo garoonka Diyaaradaha halka lixdan sano ka hor Maraykan oo dhami soo dhoweeyeen Raisul wasaare Cabdirashiid Cali Sharmarke.
Labada muuqaal ee hoose waxay ku tusayaan sida uu Xasan Culusoow ugu fashilmay siyaasadda gudaha iyo tan dibadda
Dalxoreeye 🇺🇸 pic.twitter.com/ErLnr9GmXs— Mulaaxo (@dunia_work) September 21, 2026