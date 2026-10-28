28th October 2026 admin Category :
Isimada iyo Siyaasiyiinta Warsangeli oo maanta wada kulma
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland Mudane Hon Abdirisak Ahmed Said, ayaa Hadhimo-sharafeed u sameeyey qaar ka mida, Isimada, Xildhibaanada, Wasiirada, madaxda Hay’adaha Madaxa Banaan, iyo lataliyasha Dowladda Puntland ee ka soo jeeda Gobollada Sanaag, Haylaan iyo galbeedka Bari.
Kulankan oo ahaa mid soo dhowayn isxogwaraysi ah, Laguna dar-dargelinyey gogosha nabada ee Baran taal, ayaa ugu horayn isimada Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan iyo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdullaahi, waxa ay mas’uuliyiinta uga warbixiyeeen halka ay Hawshaa nabadaynta marayso, dedaaladiii ay ku soo bixiyeeen iyo qorshaha dhamaystirka gogosha taala Magaladaaa Badhan ee Gobolka sanaag iyo kaalinta muhiimka ah ee Dowladda puntland ka qaadatay.
Dhinacakale masuuliyiinta Dowladda ayaa bogaaadiyey doorka isimada ee nabadaynta beelaha Walaaalaha ah iyo dedaalkii ay sooo bixiyeeen.
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada ayaa si gaar ah ugu mahadceliyey dadaalka hagar-la’aanta ah ee ay Isimadu ugu jiraan nabadaynta iyo walaaleynta beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolladaas, wuxuuna xaqiijiyey in Dowladdu door wayn ka qadandoonto gogosha nabada ee taala Magaladaaa Badhan.
Dhanka kale, waxaa kulanka lagaga wada-hadlay xoojinta iskaashiga madaxda iyo waxgaradka si loo xaqiijiyo xasiloonida iyo horumarka Gobolladaas.