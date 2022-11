New York City, Los Angeles, Chicago iyo Houston oo Dadka madow markii ugu horaysay ay madax ka noqdeen. Sodoo kale Xildhibaanka Xisbiga Demoqraadiga Hakeem Jeffries ee laga soo doorto magaalada New York ayaa ku dhawaaqay inuu u ordayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah. Wuxuu noqonyaa qofkii madow ee ugu horeeyey ee hogaamiya xisbii Baarlamaaned dalka Maraykanka.

Afarta magaalo ee ugu waa weyn dalka Maraykanka ee New York City, Los Angeles, Chicago iyo Houston, ayaa markii ugu horaysay dadka leh midabka madow ay ka noqdeen duqay magaalo ama kuwa xukuma magaalooyinkaas. Horayna waxa madaxweyne ku xigeenka Maraykanka ku guulaysatay Kamala Harris

Hakeem Jeffries has officially announced his historic bid to lead the Democratic Party in the US House. This is not the announcement video. This is just a great video of him we can’t share enough. pic.twitter.com/ta5GupxAEb