HAG iyo Afwerki oo ku kulmay Masar

4th October 2026  admin  Category :

Kooxdii Isbahaysiga Dib u Xoreynta Soomaaliya iyo Afwerki oo is helay

Wafdigii madaxweynaha waqtgiisu dhamaaday Xasan Culusoow u raacay Maraykanka oo hadda ku sugan Masar ayna ka mid ahaayeen wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Taliyaha Ciidanka Cirka, ayaa booqasho ay u lugeeyeen ugu ugu tagay Madaxweynaha dalka Eritrea, Isaias Afwerki.

Wafdigan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday la socday ayaa u badnaa kooxdii Isbahaysiga Dib u Xoreynta Soomaaliya (Alliance for the Re-liberation of Somalia – ARS) oo saldhigoodu ahaa Asmara, una badnaa beesha Hawiye oo markaas mucaarad ku ahayd madaxweynihii markaas xilka hayey Cabdulaahi Yuusuf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*