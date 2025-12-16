Guusha Soomaalida ayaa laga xun yahay

16th December 2025  admin  Category :

Guulaha ay Soomaalida Maraykanka ka gaareen dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo hogaaminta ayaa Maraykanka dhexdiisa ka dhalisay xasidnimo baahsan oo ku fiday Qurba joogtii Qolyihii ka soo horeeyey ee ka kal yimid caalamka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*