15th September 2025 admin Category :
Gabadha madaxweynahaSoomaaliya ayaa xayeesiis u samaysay Ilo dhaqaale oo ku soo kordhay qoyskooda, oo ahaa kuwo horay dhulka u fagan jaray. Waana markii ugu horaysay taariikhda bililiqo xayeesiis loo sameeyaa.
Gabadha Madaxweynaha Soomaaliya Jihan Xasan Culusow ayaa baraha bulshada soo dhigtay wax loogu yeero e-Visa oo ah isbaaro ay hawada U dhigteen Qoyskeedu umadda Soomaaliyeed,
Mashruucan ay umadda Soomaaliyeed ku baaranayaan Qoyska reer Culusoow ayaa waxa ka soo shaqeeyey wasiirka Caafimaadka Puntland, Siciid Qorsheel mar uu ahaa wasiir federaalKa ee duulista iyo gaadiidka
𝗛𝗲𝗿𝗲'𝘀 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝗶𝘁 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀.🇸🇴
On December 4, 2014, Somalia and ICAO reached an agreement at the ICAO Headquarters in Montreal to start the process of transferring airspace control to Somalia. Agreement signed by Somalia's aviation minister Said Mohamed Jama Qorsheel and ICAO's Secretary-General Raymond…