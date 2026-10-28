Gaashaanbuurtii Mecca

28th October 2026  admin  Category :

Xulafaddii la magac baxday The Mecca Alliance ayaa Tehran soo gaartay

Wasiirka gaashaandhiga Sacuudiga wasiir Khalid bin Salman, – Taliyaha sirdoonka Turkiga , MiT, Chief Ibrahim Kalin, – Taliyaha Ciidanka Pakistan Asim Munir.ayaa maanta soo gaaray Tahran, Iran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*