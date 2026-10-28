28th October 2026 admin Category :
Xulafaddii la magac baxday The Mecca Alliance ayaa Tehran soo gaartay
Wasiirka gaashaandhiga Sacuudiga wasiir Khalid bin Salman, – Taliyaha sirdoonka Turkiga , MiT, Chief Ibrahim Kalin, – Taliyaha Ciidanka Pakistan Asim Munir.ayaa maanta soo gaaray Tahran, Iran
🇮🇷 The Mecca Alliance arrived in Tehran to negotiate with Iran – Saudi Defense Minister Khalid bin Salman, – Turkish Intelligence, MiT, Chief Ibrahim Kalin, – Pakistan’s Army Chief Asim Munir. https://t.co/SSfmtyoIlv— Megatron (@Megatron_ron) October 26, 2026