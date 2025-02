Wasiir ku xigeenka Warfaafinta ayaa kulan warbaahineed oo lagu raali gelinayey reer Muqdisho ku bahdilay wasiirka amniga Soomaaliyeed, oo ka mid ah siyaasiyiinta Daarood loo adeegsado bur burka degaanadooda.

Wasiirka amniga Soomaaliya Abdullahi Sheikh Ismail, ayaa muuqaalkan wax ku bahdilaya wasiir ku xigeenka warfaafinta oo ka soo jeeda beelaha Hawiye, oo isu arka inuu ka awood badan yahay wasiirkja

Walahi this is sad! See how @Senfartaag is humiliated by Al Cadaala who's a low Govt employee…. HSM is relying on Fartaag to capture Gedo and Jubooyinka, if we're the Marehan of Gedo and Jubooyinka we knew how stupid Fartag was but I'm glad now all the somali people can see him pic.twitter.com/aIylJuTitq