Waa hogaamiyaasha Africa oo xitaa socodku dhibaya isla markaan doonaya inay xoog ku sii haystaan dalalkooda, Baaderiga xukuma Uganda Museveni oo saamayn ku leh madaxda Soomaaliyeed ayaa ka mid ah kuwaas

Look at these 2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ pic.twitter.com/Uqa1Zy3gwo