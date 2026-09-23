23rd September 2026 admin Category :
Waa hogaamiyaha qura ee sarci darada uga qayb galay shiraka Golaha Guud ee Qaramada Midooba
Waa hogaamiyaha qura ee waqtigiisu dhamaaday oo sharci darada uga soo qayb galay Meertada 81-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Caalamka iyo Beesha Isaaq labaduba wa ogyihiin inuu sharci daro ku socdo . Waana sababta ay ugu mudaharadayaan.
Hadaba waxa is waydiin Mudan Culusoow waqti badan ayuu geliyey samaynta maamulka waqooyi Bari, maxay tahay sababta u qaban qaabin waayey mudaharaad ka dhan ah ama lid ku ah kan jabhadda SNM abaabulayaan. Soomaalida midnimada raadiska ah
Madaxddii beesha Isaaq intoodii badnayd Maraykan ayeey ku sugan yihiin, Xasan Culusoow inkatoos waqtigiisii dhamaaday hadana waxa loo aqoonsan yahay madaxweyne Soomaaliyeed mar haddii loo ogolaaday inuu shirka Qaramada midoobay ka qayb galo. Haba yaraatee isaguna horay uma soo kaxaysan Siyaasi ka soo jeeda beesha Daarood, inkastoo awalba uu xushay dad liita. Waxay u badan tahay in wada hadalo labada kooxood ee Hargaysa iyo Muqdisho u dhaxeeyaa uu ka socdo Maraykan.
Isagoo faramaran miyuu Madaxweyne hore @HassanSMohamud aaday United Nations General Assembly (New York) pic.twitter.com/YbqZkOZjm4— Abdikadar Hersi (@HersiAbdikadar) September 22, 2026
President of #Somalia of Republic along with foreign Minister @AbdisalamDhaay at @UN— Somali Activist (@Somaliactivist) September 23, 2026
🇸🇴🇸🇴🫡 pic.twitter.com/rVwH3kG6Ze
President of #Somaliland Meets Somaliland Community in Washington, D.C. pic.twitter.com/CrUo5s3H76— MM Somali TV (@MMSomalitv) September 20, 2026