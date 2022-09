ALLSANAAG.COM

Yaa Run sheegaya Zelenskyy iyo Ganacsatada Hargaysa. Maxayse uga aamusan yihiin dawladda Federaalka

Madaxweynaha Dalka Ukraine Volodymyr Zelenskyy ayaa sheegay in ay hadhuudh/qamadi tan-kiisu gaarayo 28,600 metric tons ay todobaadyada soo socda gaarsiin doonan dalka Soomaaliya.

Kaalmada ayuu Madaxweyne Zelenskyy ku sheegay inay uga qeybqaadanayaan badbaadinta dadka macluusha iyo gaajada u dhimanaya iyadoo xaalada Soomaaliya ee abaartana aad looga deyriyay.

Warkan ayaa waxa sii daayey dhamaan warbaahinta aduunka ee kala duwan

Hase yeeshee shirkad la yiraahdo Al-Wadaniya oo ka shaqeysa soo dhoofinta Qamadiga oo Ganacsato Isaaq ah leeyihiin , ayaa beenisay warka madaxweynaha Ukraine, waxayna sheegtay in markabka uu ayada u kireysan yahay, islamarkaana aanu sidin gargaar.

Cumar Muuse Cartan oo ah masuul ka tirsan Shirkadaas oo Idaacadda VOA la hadlay ayaa sheegay in qamadiga uu sido markabkaas ay shirkadu leedahay oo aanu aheyn gargaar uga yimid Ukraine, wuxuuna intaas ku daray inuu bartamaha bishan kusoo wajahan yahay dekedda Berbera.

Labo mid ayeey nooqonaysaa in sida ganacsatada beesha Isaaq sheegeen oo Madaxweynaha Dalka Ukraine Volodymyr Zelenskyy uu been sheegayo uuna gar gaar u dirin Soomaaliya ama in uu Madaxweynaha Dalka Ukraine Volodymyr Zelenskyy oo fashilyey Tuugo Muqdisho iyo Hargaysa ka soo jeeda oo doonayey inay garhaarkii Soomaali loogu talo galay ay ku qaybsadaan Hargaysa oo halkaa kula dhuuntaan.

Ugu danbayntii Soomaalida inta badan ma ogaan karaan xaqiiqda arintan ka jirta, laakiinse waxay ka ogaan lahaayeen xaqiiqda arintan Ha’yadaha iyo wasaaradaha Federaalka ee arintan khusayso

