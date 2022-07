27 sano ayuu u shaqaynayey, nac nac iyo qalmaan ayeey siiyeen, halka hadda qaaraankii loo ururinyey uu marayo $350,000

Kevin Ford, waa 60 jir aan weligiis hal maalin shaqadiisa ka maqnaan. Wuxuu ka shaqaynayey Burger King ku yaal garoonka diyaaradaha McCarren ee magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka.

Shirkaddii u soo shaqaynayey 27 sano ayaa iyaga oo u mahad celinaya waxay hadyad ahaan u siiyeen nac nac qalmaan ticket Filimada lagu galo, koob shaah lagu cabo (movie ticket, a Starbucks coffee cup, a lanyard, some pens and candy and a string backpack).

Gabdh uu dhalay ayaa baraha Bulshada soo dhigtay muuqaalkiisa iyo inay doonayso $ 200 uu caruurta uu awoowaha u yahay ugu yimaado. Lacagtii loo qaaraamay waxay maraysaaa Sadex boqol iyo konton kun oo doolar $350,000