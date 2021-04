Wareeysiyo lala yeesha Madaxweeyanaha Galmudug, Ahmed Qoor Qoor, ayaa ku sheegay in socod la’aanta shirkii ka socday Afasiyoone ay mas’uul ka yihiin cidii ku soo dartay wixii horey loogu heshiiyey waxaan aheeyn.

Wixii horey loogu heshiiyey waxeey ahaayeen heshiisyadii la gaaray September 17 iyo is afgaradkii Ferberaayo 16 ee Baydhabo. Weliba kii ka dhacay Baydhabo waxa uu ahaa kii lagu soo afjarayey qodabadii la isku hayey ee ahaa 3da qodob, kuwaas oo kala ahaa sidii Gedo ay doorashada uga dhici laheeyd, guddigii doorashada ay dawladda soo magacawday iyo xubnaha waqooyiga sidii loo maareeyn lahaa arrintooda.

Si kastaba ha ahaato, in dawladda loogu darro muddo 2 sanno ah maxaa keenay, yaase keenay? Inuu shirka meeshiisa uu ka dhaqaaqi waayey waxaa keenay shuruudo ka baxsan wixii lagu heshiiyey oo ay la yimaadeen Ahmed Islaam iyo Siciid Deni kuwaas oo ka dhigay in shirkii uu ka dhaqaaqi waayey meeshiisa. Sidoo kale, beesha caalamaka oo Soomaali badan ay ka dhigteeyn kuwo ay ku wardiyaan ayaa iyaguna sheegay in heshiisyadii horey loo galay ay tahay in la fulliyo, shuruudana aan lagu xirin in doorasho la aado.

Miyeey ku saxsanaayeen Siciid Deni iyo Ahmed Islaam ineey miiska keennaan wixii lagu heshiiyey waxaan aheeyn?

Qof kasta oo illaahay uu siiyey wax yar oo caqli ah wuxuu fahmi karaa in shuruudaha ay la yimaadeeyn Siciid Deni iyo Ahmed Islaam ay ahaayeen kuwo ka baxsanaa mawduuca doorashada. Hadaba, waxaan la soconaa in doorashada ka dhici laheed dalka ay noqon laheed mid la isugu keenayo xubno baarlamaan oo ku wadda yimid eex iyo lacag oo dabadeedna ay u codeeyn lahaayeen ciddii siisa lacag badan.

Hadiiba wixii oo dhan ay biyo dhacooda noqonayaan in lacag la kalla siisto, waxeey u muuqataa in Seciid Deni iyo Ahmed Islaam ay waqtiga isaga lumiyeen waxaan waxba u soo siyaadineeyn, waana midda dhashay in dawladda loogu darro muddo 2 sanno ah.

Waxaase maalmahan soo baxayey qoraalo ka imanayey beesha caalamka kuwaas oo maanta noo sheegaya in aysan aqoonsaneeyn waqtiga dawladda loogu daray. Maxeey beesha caalamka ula hadli waayeen cidii shalay isbaarada dhigatay ee jeebka kalla soo baxday shuruudo aan meelna ka quseeyn doorashada?

Siciid Deni iyo Ahmed Islaam hadii ay la iman lahaayeen shuruudo taabanaya doorashada waa loo garaabi lahaa. Hase ahaatee, waxeey la yimaadeen shaqsi hebel shaqada halaga ceeriyo, madaxweeynaha awooda ha wareejiyo iyo kuwo kalle oo aan quseeyn doorashada.

Bal ka waran haddii dawladda ay dhihi laheed doorasho lama aadayo illaa ay Puntland ay ka noqoto heshiiskii DP World ay la gashay iyo Ahmed Islaam waa in Kenyaatiga uu ka saaraa Jubaland. Dabcan waxeey noqon laheeyd wax aan doorashada meelna ka soo galleeyn.

Isku soo wada duub, shirka burburka ku yimid waxaa ka mas’uul ahaa cidii jeebka kalla soo baxday wixii lagu heshiiyey waxaan aheeyn. Dawladda waqti 2 sanno ah ayaa loogu daray, marka hadiiba ay dhacdo in laga noqdo labada sanno ee dawladda loogu daray waa in Deni iyo Ahmed Islaam ay meel uga soo tagaan shuruudaha waqti lumiska ah ee ay miiska la yimaadeeyn si markaa doorasho loo aado.