Somiya lerow oo Asalkeedu yahay Ereteriyan haysata dhalashada Soomaalida ayaa Soomaalida kale ka dhaadhicinaysa Qofka Soomaaliga ah

Who should be considered a Somali citizen? waxaa isla qaadaa dhigaya Samiya Lerew oo asalkeedu Eritrean ah dhalashada soomaaliga haysata Gabadhan aragtideeda ku aadan Somalinimada waa khalad waayo iyadoo la Soomaliyeey ayay rabtaa inay Soomalidii dhulka lahayd dad kale ku abuurto.

Remember your father was a refugee to Somalia in 1940s after Eritaria/Ethiopia upraisings. Just chill sister and hold your horses. waxaa kalo dooda qeyb ka ah Enginet Yarrow beesha Jareer weyne ee shambara oo isagu aaminsan dhulka labada webi maraan inay leeyihiin.

Ayaanle Xuseen, oo ka soo jeeda beesha Xawaadle ujeedo ayuu kooxdan isugu keenay

Eritrean Samiya qorshaha isdhexgalka geeska iyo in muqdisho la keeno 5 kun ciidan Eritrean ma inay dhalsho dhalasho helaan ayeey u doodaysaa. Horay gabadhan Ereterida ahi oo dhalshada Soomaalida haystaa waxay u muujisay nacayb beelo ka mid beesha daarood .

Awoowayaasheed ayaa Talyaanigu ka keenay Ereteriya si ay ugu dagaalaman dagaalkii uu Talyaanigu kula jiray Saldanada Majeerteen.

Kooxdan maalmahan qabsatay warbaahinta waa kuwii horay u diidanaa maamulka Jubbaland iyo Soomaalida qaarkeed inanay Soomaali ahayn