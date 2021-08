ALLSANAAG.COM

Koobkii ciyaaraha ee Puntland iyo Kooxaha Puntland diidka ah ee Muqdisho

Dhowaan ayeey ahayd markii koobka ciyaaraha ee gobolada Puntland ay soo dhamaadeen oo ay guushu ku raacday gobolka Hayland.

Ciyaaarihii dhex maray gobolada Puntland oo ay ku guulaysteen gobolka Hayland waxa soo qaban qaabiyey, diyariyey kharashkooda bixyey oo amnigooda sugayey dawldda Puntland iyo maamulka Caasimadda Garowe.

Ma jirin gobol ka mid ah gobolada Puntland oo ay wateen shkhsiyaad gaar ah, maamul gaar ah oo aan Puntland ahayd iyo dawladda federaalka

Gobolka Haylaan wuxuu ka mid yahay Gobolada Puntland ay maamusho, wuxuna wax ku yahay Puntland, guushana wuxuu ku qaaday maamulka Puntland.

Haddase arintii waa la siyaasadeeyey oo dad gaar ah oo Muqdisho ku sugan ayaa ka dhex arkay danoota , waxayna ka shaqaynayaan oo hadda sida muuqata ku guulaysteen in bulshaddii Caasimadda Dhahar gobolka Hayland iyo Degmooyinkii hoos iman jiray labo loo kala qaado, in maamulkii Puntland iyo gobolkii Hayland shacabkiisa layska hor keeno, iyada oo laga leeyahay dano siyaasadeed oo aan meel dheer jirin. in burburka Puntland loo adeegsado Hargaysa iyo Muqdisho.

Haddii ay daacad ka ahaan lahayd kooxda Puntland diidka ah ee xaruntoodu tahay Muqdisho inay horyaalka HAYLAND ay Muqdisho keenaan, jid dawladeed ayeey u mari lahaayeen, Xulka Gobolka Haylaan wuxuu hoos tagaa Xiriirka Kubada Cagta Puntland iyo Wasaarada Ciyaaraha sidaa awgeed waxay la soo xiriiri lahaayeen maamulka Puntland iyo wasaaradaha shaqadani khusayso.

Ugu danbayntii maanta koobkii Muqdisho ayaa la geeyey iyadoo ujeedo gaar ah laga leeyahay, waxaana halkaas ku soo dhoweeyey intii ka shaqayn jirtay Burburka Puntland oo ay ka mid yihiin Xildhibaano, wasiiro iyo maamulka gobolka Banaadir . Waxa garoonka ka maqnaa dadkii jeclaa horumarka Puntland iyo wada jirkeeda oo haba yaraatee aan waxba lagala socodsiin sheekadan ay wataan dad gaar ah

