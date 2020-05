Maamulka Jubbland oo sheegay in Inqilaabkii Gedo ay Villa Wardhiigleey ka danbeeyeen.

Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Gen. Maxamed Warsame Darwiish oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu kaga hadlay xaalada gobolka Gedo, isagoo sheegay in Dowladda federaalku ay gobolkaasi ka abuureyso jahwareer siyaasadeed.

Wasiir Darwiish ayaa sheegay in arrimaha muddooyinkii danbe ka socday gobolka Gedo ee ay dabada ka riixeyso Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay yihiin kuwo sharciga baalmarsan, waxaa uu wasiirku sharci darro ku tilmaamay in qaar kamid ah Guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Gedo xilka laga qaado kuwo cusubna la magcaabo, waxaana uu sheegay in Dowlad goboleedka Jubbaland ay aqoonsantahay Guddoomiyeyaashii ay wasaaraddu u magcowday degmooyinka gobolkaasi.

Wasiirka ayaa dhanka kale Dowladda Federaalka uga digay ka fiirsato arrimaha ay ka wado gobolka Gedo, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha Dowladda Federaalka ayuu wasiirka ka dalbaday in ay arrimahaasi wax ka qabato.

http://allsanaag.com/inqilaab-ka-dhacay-gobolka-gedo/