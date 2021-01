Wasiirka Qorsheynta oo kulan la qaatay xubno ka socda Xafiiska QM ee Soomaaliya

Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Qaraanka Mudane Jamaal Maxamed Xasan oo maanta xarunta dhexe ee Wasaaradda kulan kula qaatay xubno ka socday xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo uu hoggaaminayay ku-xigeenka wakiilka Qaramada Midoobay Soomaaliya Mr: Adam Abdelmoula, ayaa looga hadlay dar-dar galinta shaqooyinka arrimaha beni’aadinimada, horumarinta dhinacyada arrrimaha bulshada iyo deggaanka.

Kulanka waxaa uu ahmiyad gaar ah siinayaa howlgelinta qaab-dhismeedka xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, kaas oo dar-dar galinaya howlaha baaxadda leh ee ku cad Qorshaha Hourmarinta Qaranka iyo Istaraatijayada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya 2021-2025.

Sidoo kale waxaa la is la gartay in la xoojiyo arrimaha beni’aadinimo ee haatan taagan, sida in xarunta ka jawaab celinta dhibaatooyinka in ay si buuxda u shaqeyso, iyo xoojinta adeegyada nidaamka dalka.

Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maal-gashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa tilmaamay in ay qeyb ka noqoto xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya isku-duwida ay hoggaanka u tahay dowladda (Government led-Coordination).

Waxaa Wasiirka ku wehliyay shirka qaar ka mid ah madaxda Wasaaradda Qorsheynta, iyada oo kullanka la isku raacay in la xoojiyo horumairnta arrimaha kor lagu xusay.