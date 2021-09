Wasiirka Qorsheeynta DF ee Soomaaliya, Jamaal Maxamed, ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Dhahar, wasiirka ayaa ka soo degay magaalada Garoowe. Intii uu safarka dhulka ku soo jiray wasiirka, waxaa magaalda Qardho loogu sameeyay qado Sharaf.

Hadaba wasiirka oo ku sugan magaalada Dhahar ayaa yiri, “Waad maqasheeyn in qolyo ay isku dayeen in kulankeena uusan dhicin, tan illlaahay ayeey ahaatay waa nimid wax khasaaro ah ma dhicin, laakiin wixii aan ka yeeli laheeyn berri ayaan u daasaneeynaa.” Balse maamulka Puntland ayaa beeniyey in wasiirka lagu xanibay magaalada Garoowe, wararkaasna ay yihiin kuwo aan waxba ka jirin.