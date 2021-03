Musharxiinta ay horboodayaan Xasan Shiikh iyo Shiikh Shariif ayaa markii laga qeeyb gellin waayey shirarka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada u dhaxeeyay ayaa waxeey ka soo dhaadhiciyeen Ahmed Madoobe iyo Deni in la dhiso madal loogu magac daray “Badbaado Qaran”, waxaana guddoomiye looga dhigay Cabdi Xaashi oo isagana kamid ahaa dadkii loo diiday inuu ka qeeyb gallo shirarka.

Hadaba, xubnaha meesha maraya dhammaantood waa dad la wada yaqaano, magaca ay doonnaan hala soo baxaan. Badbaado qaran waa mid lagu doonayo in lagu sii abuuro carqalad ka dhan ah doorashada iyo in la siyaadiyo is qabqabsiga. Aaway heshiiskii septembee 19 iyo kii February ka dhacay Baydhabo ee la isku afgartay? Meesha wax weeyn oo la isku hayaa ma jirto, arimaha taagnaa waxeey ahaayeen arinta gobolka Gedo, guddigii ay dawladda magacwday iyo xubnaha waqooyiga. Arrimahan oo dhana waxaa heshiis looga soo gaaray shirkii Baydhabo.

Waxaan la soconaa in dawladdo shisheeye oo aan dooneey in Soomaaliya ay horey u socoto ay la soo hadlayeen Deni, Ahmed Madoobe, iyo musharixiinta, iyagoona ka dalbanaya in si fudud aysan doorasho ku aadin oo marka hore ay isku dayaan in markasta ay abuuraan carqalad si Farmaajo meesha looga ceeyriyo. Waxeey la yimaadeen:

Farmaajo ha iska tago;

Farmaajo madaxtooyada ha isaga soo baxo;

Waa nala summeenayaa;

Farmaajo sharci kuma joogo, laakiin kuwa kalle sida ra’iisa wasaaraha iyo baarlamaank iyagu waa sii joogi karaan;

Amnigeenaan u baqeeynaa xallane hanala dejillo ujeedkana uu yahay ku xummee Farmaajo;

Shaqada hala ceeriyo wasiir hebel iyo sarkaal hebel;

Beesha caalamka halagu wareejiyo mas’uuliyadda;

AMISOM amniga halagu wareejiyo iyo niicyo badano o kalle oo aan shaqo ku laheen doorashada ayaa nimanaa ka soo yeeray.

Si kastaba ha ahaato, maalmahaan oo idil waxa ay beesha caalamaka soo saareeysay qoraallo ku’aadan in doorasho la qabto, balse beesha caalamka waa in ay meel saartaan Deni, Axmed Madoobe, iyo mushariixta kale ee sida khaldan wax ku raadinaya. Ma xilli madal iyo sheeko baralleey la abuuro ayaa la joogaa? Meesha doorasho qabiil ayaa la qabanayaa, baarlamaankana waxeey codkooda siinayaan cidda lacag siisa waa sida ay tahay xaqiiqda, marka in waqtiga lagu lumiyo waxaan jirin waa mid aan shacabka Soomaaliyeed qaban.

Hadaba dawladda waxaa la gudboon in marnaba aysan meel la fariisato badbaado qaran xubnahan la baxay. Waxaa dhab ah in dalkan ay ka jirto dawlad iyo maamul goboleedyo, ayna tahay cida wadahadalka yeelaneeysaa dawladda iyo maamulada. Hadii Puntland iyo Jubaland aysan diyaar u aheeyn in ay soo fariistaan miiska wadahadlka, waa in dawladda loogu daraa muddo seddex sanno ah si ay u soo diyaariso doorasho qof iyo cod ah. Waxaana meesha ka baxaya is qabqasiga ay abuurayaa Puntland, Jubaland iyo musharixiinta oo iyagu ah dad dawladdo shisheeye ay ka dhex hadlayaan.