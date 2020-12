Seekha ku magcaaban Gudoomiyaha waa lagu awrkacsanayaa.

The Heritage Institute for Policy Studies (HIPS), waxa Muqdisho looga dhawaaqay 15 january, 2013, waxa xubno ka ah urur diimeedka ka jira koonfurta Soomaaliya ee Ahlu Sheikh oo xiriir fiican la leh Ikhwaanu Muslimiinta Qadar.

Cabdi Caynte, oo aabihiis ka mid ahaa madaxda Ahlu Sheekh,ahaana Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kana midka ahaa dhowrkii boqol ee Xildhibaan ee Sheekh Shariif watay si uu inqilaabo dawladdii Cabdulaahi Yuusuf ayaa loo doortay Gudoomiye,

Abdirashid Khalif Hashi, oo ah Sheekh Leelkase ah, wasiirna ka soo noqday dawladdii Sheekh Shariif ayaa si loogu awrkacsado maalintaas loo doortay Gudoomiye ku xigeen

Maanta Ururka Heritage, waxa gudoomiye u ah Sheekhii Leelkase oo haya hawshii markii horabe loo doortay oo ahayd in lagu awkacsado .

Warbixinta jaraa’idka The Economista ay ka qortay Soomaaliya sanadkaa, ayaa waxaa looga hadlay awood- yarida dowlada Soomaaliya ee uu hogaamiyo Madaxweyne Xassan Culusoow iyo waliba sida ay qabaa’iilka Soomaaliyeed isha ugu hayaan bal inuu fulin doono hirgelinta nidaamkii Federaalka ee horey loogu heshiiyey.

Matt Bryden oo isagu kamid ah xubnaha jaraa’idka wareysiga siiyey ayaa sheegay in dowlada Federaalka aysan weli hirgelin dhamaan arrimihii muhiimka ahaa ee nidaamka Federaalka, wuxuuna sheegay in Soomalida u arkaan dowlada Xassan Shiikh Maxamuud mid aan rabin nidaamka Federaalka. Waxaa xusid mudan Matt Bryden wuxuu horey uga mid ahaan jiray guddiyadii Qaramada Midoobay ee xogta ka aruurin jiray xaalada Soomaaliya hadana wuxuu ka furtay Nairobi xafiis lagu magacaabo Sahan oo wax ka qora arrimaha Soomaaliya.

Cabdi Caynte oo kamid ah xubnaha iyaguna wareysiga siiyey jariirada Economist ayaa ku dooday in warar badan oo been ah laga fidiyey dowlada Federaalka ee cusub, wuxuuna sheegay in hawl culus oo aan fududeyn hortaal dowlada Soomaaliya. Cabdi Caynte oo difaacaya Madaxweynaha ayaa sheegay inuusan wadan wax “Qarsoon”.

Jariirada Economist ayaa qortay sidatan: Abdi Aynte, the head of the Heritage Institute, a think-tank based in Somalia, complains that too many conspiracy theories abound. The president has no hidden agenda, he says, and “an incredibly hard job”. Still, some of Mr Mohamud’s opponents in rival clans are still backing the Shabab, the armed Islamists linked to al-Qaeda that previously dominated the country, to destabilise him. In the past month, scores of people were killed in two Shabab suicide-attacks in Mogadishu.

Waxay sidoo kale arrintan muujineysaa dadka talooyinka siiya Madaxweynaha Soomaaliya iyo shacabka dhaliilsan xukuumada sida ay u kala aragti fogyihiin dhinaca siyaasada.

Cabdi Caynte ayaa muuqata inay lataliyayaasha uu kamid yahay ay ku guuleysteen in uu Madaxweyne Xassan Shiikh fuliyo talooyinkooda kuwaasi oo kamid yihiin 2da qodob ee ugu muhiimsan;

1- In Wax laga bedalo Dastuurka Federaalka Soomaaliya, isagoo qoraal dheer oo talo bixin ah oo uu Madaxweyne Xassan u qoray kula taliyey in Dastuurka Federaalka Soomaaliya uu yahay mid aan taageero ummada ka heysan isla markaana ay dusha ummada uga keeneen hogaamiyayaashii Dowladii hore ee Kumeelgaarka ahayd.

2- Taladiisa labaad ayaa ahayd in xilka Raysalwasaaraha uusoo magacaabayo uu noqdo mid awoodiisa ay kooban tahay oo aan faraha la gelin siyaasada sare ee dalka.

Cabdi Ceynte oo luuqada Ingiriiska warbixinadiisa ku qora ayaa qoraalkii uu talada kusiinayey Madaxweynaha Soomaaliya markii la doortay u qoray sidatan markuu ka hadlayey Arrimaha Federaalka iyo Nidaamka cusub:

Constitutional and governmental overhaul: the now defunct TFG had imposed a new ‘Draft Constitution’ on the Somali people with almost no public consultations. The document institutionalizes sectarianism, sets the country on the road to renewed, clan-based civil unrest and effectively puts the duly elected President on a collision course with his appointed future Prime Minister. The document grants oversized powers to an unelected Prime Minister over the elected president – a perennial source of infighting in the government. The ‘Constitution’ also creates a convoluted and unworkable federal structure for one of the most homogeneous and smallest countries (population wise) in Africa.

Dowladii hore ee dhacday Federaalka Kumeelgaarka ah, waxay ku khasabtay shacabka Soomaaliyeed Dastuurka Federaalka, iyadoo aan wax wadatashi ah kala yeelan ummada. Dastuurkan wuxuu horseedayaa Iskala-qeybsanaan, wuxuuna wadanka ku jiheenayaa wado cusub,oo keeni doona xiisado “Qabyaaladeed”. Wuxuuna ka dhigayaa Madaxweyne la doortay inay isku dhacaan Raysalwasaare uu isagu magacaabay. Wuxuuna qoraalkan awood dheeraad ah siinayaa Raysalwasaare aan la dooran oo ka awood bata Madaxweynihii la doortay. Waxay keenaysaa khilaaf hoose oo dowlada ah. Dastuurkan wuxuu sidoo kale keenayaa hab maamuleed aan shaqeyn doonin oo ah nidaam Federaal oo laga hirgeliyo wadanka ugu dadka yar Afrika ahna dad iskuwada midi ah (homogeneous)