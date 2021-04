Taliyaha Booliska G/Banaadir oo sheegay inay joojiyeen Kulankii Baarlamaanka

Taliyaha Qeybta Guud ee Booliska Gobolka Banaadir Saadaq John ayaa sheegay inay joojiyeen kulankii maanta ee Baarlamaanka, iyadoo ciidamo fara badan la dhigay Isgoysyada magaalada.

Shir jaraa’id oo uu goordhow ku qabtay xafiiskiisa ayuu ku sheegay in aanay dooneyn inuu qalalaase ka dhaco Gobolka Banaadir, isla markaana aanay dooneyn dagaal iyo kala aragti duwanaan xabad wadata.

“Ma dhici karto in baarlamaanka Soomaaliya inaan soo xiro inaan soo dilo, Baarlamaanka maanta waxaa hakinay kulankii ay lahaayeen waxaa loo baahan yahay wax boob ah in aysan dhicin is faham siyaaadeed in la gaaro ayaa loo baahan yahay, afar sano ayaa joogteen, doorsho dib ugu laabta, deegaanadiina dib kalsooni ugu laabta”ayuu yiri Taliye Saadaq John.

Hadalka Taliyaha ayaa ah mid lama filaan oo dadka ay ku noqotay layaab, iyadoo xilli xasaasi ah ku soo aaday.

BREAKING: Mogadishu police Commander Sadik John asks PM @MohamedHRoble to takeover responsibility for the country and send disputing sides “back to the tent” to reach consensus on elections. “You should not sit around and take dictation, you should be dictating,” he said. pic.twitter.com/RCJMC8xEvb