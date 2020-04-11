One thought on “Tacsi: Axmed Xuseen Yuusuf (Doonyaale)

11th April 2020 admin Category :
Bahda Allsanaag, waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan dhamaan umadda Soomaaliyeed, bulshada Puntland, Reer Maakhir, qoyskii, eheladii, iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allah ha u naxariistee Marxuum Axmed Xuseen Yuusuf (Doonyaale) , oo ka mid ahaa Siyaasiyiinta Soomaaliyeed, guurtida iyo waxgaradka Gobolada Sanaag, Hayland iyo Puntland
Marxuum Axmed Xuseen Yuusuf (Doonyaale) , waxaan Allah uga baryeeynaa inuu janadii Fardowsa ahayd ka waraabiyo, Kitaabkiisana midigta ka siiyo, dhammaan qoyskii iyo eheladii UU ka baxayna Samir iyo iimaan waafi ah inuu Allah ka siiyo, Aammiin, Aammiin.
اللهم اغفرله وارحمه , وعافه واعف عنه , وأكرم نزله ووسع مدخله , واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا , اللهم عبدك أن كان محسنا فزد في حسناته وأن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته, اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك ياأرحم الراحمين, اللهم هذا عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها , ومحبوه وأحباؤه فيها إلي ظلمة القبر وماهو لاقيه , كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به , اللهم يمن كتابه , وهون حسابه , ولين ترابه , وألهمه حسن جوابه , وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه. امين امين يارب العالمين.