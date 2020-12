Maxaad ku haystaan Puntland oo aad ku taageeraysaan?

Bulshada ku nool gobolada Sool iyo Sanaag ee sheegta inay ka mid yihiin maamulka puntland, ayaa maalmahan danbe waxay arkayaan maamulkii SNM ee sheegan jiray degaanadooda, mararka qarkoodna soo weerari jiray si ay xoog ugu qabsadaan sida ay qaarkood hadda xoog ugu haystaan oo sii xoogsanaya iyaga oo samaynaya xiriir caalami ah oo ayna hore u lahayn

Xiriirkaas ay maamulka SNM la samaynaynaan dalalka Bariga Fog, Bariga dhexe iyo Galbeedka Afrika oo qaarkood ay ku bixinayaan Malaayiin doolar inay Hargaysa cagaha soo dhigaan ayaa ujeedadiisu tahay sidii beesha Isaaq ay u heli lahaayeen dal u gaar ah, una sii kaxaysan lahaayeen beelaha dega gobolada Sool iyo Sanaag oo iyagu maalinba maalinta ka danbaysa hoos u sii socda.

Inta badan Bulshadan ku nool goboladan Sool iyo Sanaag oo aaminsan inay ka mid yihiin maamulka Puntland, ayaa maamulkaas madaxdiisu sida muuqata ay ka gaabiyeen ama iska indho iyo dhego tireen xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta waqooyiga Soomaaliya.

Madaxda maamulka Puntland marka ay dan shakhsiyadeed iyo mid beeleed ay timaado maalmo badan ayaa Muqdisho u joogaan sidii ay u heli lahaayeen, sidii dhacday bishii hore. Socdaal ayeey ugu tagaan madaxda Galmudug sidii maalmihi aynu soo dhaafnay dhacday.

Magaalo madaxda Garowe ayaa lagu casumaa cid kasta oo laga arkayo dan shkhsiyadeed iyo mid beeleed, sida maalmahan aynu ku jirno ay ugu soo qul qulayaan Mooryaantii Koonfurta Soomaaliya magaalada Garowe

Laakiinse,marka ay timaado goboladan Sool iyo Sanaag oo ay maamulka SNM sheeganayaan xiriirkana la samaynayaa dalal shisheeye si xoog loogu muquuniyo goboladaas waa layska indho iyo dhego tiraa in laga hadlo. la cambaareeyo ama culays la saaro dawladda dhexe,mararka qaarkoodna Nalka cagaaran ayaaba la siiyaa. Taa bedelkeeda ma jiro Nal casaan ah oo ayna SNM ka soo gudbi karin. Fal kasta oo ay sameeyaan ma helaan jawaabtooda

Maanta wasiir ku xigeenka SNM ee gaadiidka Somaliland ayaa Dhahar jooga, maamulka Garowe iyaga oo taa og waa ayiska indho tireen, waxayna ka doorteen Caynte iyo Shariif Xasan inay Garowe ku soo dhoweeyaan. Wiilka Dhahar jooga ee Tiknikata SNM gurigiisa hor taagan yihiin iyo raisal wasaaraha soo socda ee Majeerteen ee lagu karkarinayo Garowe waxay ahayd in laysu miisaamo oo labadaba la wada qabto.

Gudoomiye iyo Xildhibaan ka soo jeeda goboladaas marka la ridayo ayaa waxa ka fudud in maamulka Puntland canbaareeyo fal kasta oo waxashnimo ah oo ay SNM ku kacaan, ha ka mid noqdee wasiir ku xigeenka jooga Dhahar saaka.

Qorshihii magaalooyinka ay doorashada Soomaaliya ka dhacayso gobolada Sool iyo Sanaag hal magaalo oo ka mid ah kuma jiraan. Maamul goboleed kasta waa loo qaybiyey beelaha wada dega

Ugu danbayntii khilaafka ugu badan ee ka jira gobolka Sanaag maanta waa koox leh maxaad ku taageersan tahay Puntland iyo koox riyo ku nool ah oo aaminsan in hal maalin Puntland garab istaagi doonto, waxa ka sii faaiidaystay labaddii kooxood is hayey Isim intii sii harsnayd sii kala qaybiyey iyo siyaasi ay wada shaqaystaan, waana midda ay maamulka Puntland mahadiyeen oo ay aaminsan yihiin in aan isbedel iman karin

Mar haddi siyaasiyiinta Garowe danta reerkooda iyo xilka soo socda meel kasta u tegayaan si ay u helaan, maanta waa markii ugu fursad fiicnayd oo bulshada Sool iyo Sanaag ay ka faaiidaysan lahaayeen khilaafka ka jira Soomaaliya. Haddii Shariif Xasan iyo Caynte ku karkarinayaan Garowe Ra’isulwasaaraha soo socda , Bulshada Sool iyo Sanaag waa in iyaguna meesha ay dantooda ka arkayaan fooda saaraan.

