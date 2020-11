Siyaasiyiinta Isaaq oo mar kale ka faaiidaysanaya Siyaasiyiinta Hawiye ee aadka u caraysan

Ra’iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaliya, ahaana wasiirka diinta iyo Owqaafta Somalia, Ridwaan Xirsi Maxamed oo xilkan hayey intii u dhaxaysay bishii kowaad 17 2014 ilaa 6 February 2015, ayaa horay u sheegay inuu ka toobad kenay inuu Walaweyn Koonfureed la shaqaysto, maantana Muqdisho ayuu joogaa oo waxa uu ka mid yahay mucaaradka Farmaajo

Bismilaaahi Raxmani Raxiim

Tala Xumadii iyo Damacii Farmaajo oo laba midkood ku soo biyo shubaneysa

1. In uu isticmaalo Cudud Milatry oo Dalkaasi u horseeda Burbur aanu Mahadin.

2. In uu iscasilo oo uu badbaadiyo Naftiisa iyo Dalka Somaliya.

Waxaa kale oo ka mid ah Talo Xumooyinka iyo khiyaamooyinka uu Cayaarayo Farmajo in uu Dib u isticmaalo Ra’iisal wasaarihiisii Hore Mr Khayre , oo tuhun badani hadheeyey kaalinta uu Cayaarayo Mr Kheyre, oo iminka dhex fadhiya shirarka Mucaaridka. Waxaase laga yaabe halkii uu ugu Talo galay inuu Mr. Khayre uu Farmaajo wax uga taro in aan la isla gaadhin marka laga eego Jidka uu Iminka Doonayo Farmaajo in uu wax mariyo. Oo ah mid ka fog in Dalkaasi ay ka dhacdo Doorasho la isla ogol yahay.

Tan labaad Maadaama la ogyahay in uu Madaxweyne Farmaajo La Galay Heshiisyo QARSOODI ah Dalal shisheeye ah , heshiisyadaa oo halis galinayo Madaxbanaanida Somalia iyo Amniga qaar ka mid Dalalka Khaliijka ee Carbeed. Waxaa Farmaajo ka go’an in uu wada kasta u maro sidii uu ugu sii nagaan lahaa Hogaanka Somalia.

Oo ay ugu horeyso in uu Mucaaridka iyo Maamul Goboleedada uu ku muquuniyo Xoog, arrintaasi oo isaga iyo Xulafadiisu ay mudo dheer si weyn uga shaqeynayeen waxaase aad u fog sidii arrinkaasi ugu hirgali lahaa madaama aan xukunkiisa lagu wada kalsooneyn.

Sidaa awgeed Somaliya Maanta uma baahna in xoog iyo Boob la isku Muquuniyo ee waxay u baahan tahay in laga Taliyo sidii loo badbaadin lahaa Bulshada Reer Somaliya ee mudada aan helin Cid wanaag ugu talisa

Allaa Mahad leh

Mudane,Ali Mahamed Waranade

Qaran News