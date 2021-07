Hawiye iyo Isaaq oo isku haysta gobolkii Daraawiisht ee Sool .

Siyaasadii Khaatumo ee ahayd in Puntland laga cararo oo Hawiye laysu dhiibo, si laysu jeclaysiiyo siyaasiyiinta Hawiyana loogu Sheekeeyo in beel ka mid ah beelaha Hawiye ay degaan gobolka Sool ayaa maanta waxay sababtay in Isaaq iyo Hawiye isku haystaan ciddii ku meteli lahayd Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya beeshii Dhulbahante ee degta gobolka Sool.

15 sano ay Laascaanood xooga ay ku haysteen beesha Isaaq, oo dadkii deganaa qaarna la dilay qaarna la barakiciyey ma jirin siyaasi ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya oo canbaareeyey dhaqanka Waxashnimada ah ee SNM kula kacayeen Bulshaddii gobolka Sool

Maanta duulkii noocaa ahaa ayaa waxay doonayaan in Xildhibaanka aqalka sare ee Baarlamanka Soomaaliya kaga helaan Xaafadd ka mid ah Tuulada Adhicadeeye ee gobolka SOOL, iyaga oo ka faaiidaysanaya xaaladda ka jirta gobolka Sool iyo liidnimada reer Puntland