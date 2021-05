Ciidankii dhawaan doonayey ineey magaalada Muqdisho bililaqeeystaan, ayaa diidan in magaalada ay bannaanka uga baxaan. Wararka ayaa waxeey sheegayaan in lala kulmay Xasan Shiikh, balse qoladii ka socotay dawladda uu u sheegay in ciidankii ay qabiilka ku soo urursadeeyn ay kaga baxday lacag dhan laba milyan oo doolar.

Hadii buu yiri la doonayo in ciidanka magaalada laga saaro ay tahay marka hore lacagtaas in la soo bixiyo. Sidaa si la mid ah, Ca/raxmaan Cabdishakuur iyo Kheeyre ayaa iyaguna sheegay in ciidanka aan Muqdisho laga saareeyn illaa iyo inta la bixinayo lacag dhan seddex milyan oo doolar oo ciidanka bilililaqa doon lagu qarash gareeyey.

Waxaa soo socota in siyaasiyiint mooryaanta ah ay la yimaadaan wax kalle oo intaas ka sii qosol badan. Waxaa dhici karta ineey yiraahdaan tan iyo markii ay hooyadeeyn na dhashay wixii aan adduunka ku soo cunneenay oo dhan haddaan la soo bixin wax kalla soconayaa ma jiri doonaan.

Ergayga Midowga Yurub ayaa shalay sheegay in ciidanka laga saaro magaalada Muqdisho. Si kasta ha ahaato, waxaa muuqata nimankaa burburka iyo dagaalka u soo tafa xeeytay in aysan nabadgelyo rabin. Hadaba Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa looga fadhiyaa sidii uu ula dhaqmi lahaa siyaasiyiinta mooryaanta ah iyo ciidanka bililaqa doon sida uu ulla dhaqmayo.