Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta ka qeybgalay Shirka Madaxda DFS, Dowladaha xubnaha ka ah DFS iyo Gobolka Banaadir ay la yeesheen Wakiilada Beesha Caalamka.

Kulanka waxaa ka warbixiyay Afhayeenka Ahna Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Dowladda Puntland Mudan

Took part in a meeting with representatives of #FGS, #FMS and #BRA, and #Somalia's #InternationalPartners, in #Mogadishu. We discussed the implementation of #September-17th & May-27th roadmap to elections agreement between FGS and FMS. pic.twitter.com/OwjCrU61dP