Shirkii looga hadlayey arrimaha doorashada oo galay maalintii afaraad ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo maalinta Khamiista ee inagu soo aadan hadii illaahay uu idmo. Waxaa la sheegay in qodobo badan heshiis laga gaaray, balse aan weli si faahfaahsan looga hadlin qodobadii la isku hayey oo ay ka mid ahaayeen arrinta Gedo iyo xubnaha Waqooyiga sida loo qeeybinayo.

Si kastaba ha ahaato, waxaa muuqata in shirkaas la sheegay inuu soo gabagaboobayo maalinta Khamiista ah aysan u ekeen mid suurtagal ah maadaama aan welli la sheegin in qodobadii ugu muhiimsanaa ee la isku hayey in lagu heshiiyey in iyo kalle.