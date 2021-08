Ra’iisal Wasaaraha DF ee Soomaaliya, Rooble ayaa maalmahan safar ku joogay dalka Masar. Safarka ra’iisal wasaaraha, ayaa lagu sheegay mid lagu soo cellinayo xiriirka xummaaday ee Masar iyo Soomaaliya. Hase ahaatee, waxaa su’aalo badan la iska weeydiinayaa safarada ra’iisal wasaaraha ee xilligan. Soo cellinta xiriirka Masar, Keenya iyo Sacuudiga ayaa ah dhammaantood kuwo aan muhiim u aheeyn shacabka Soomaaliyeed, balse waxa muhiimka u ah shacabka Soomaaliyeed ay tahay in dalka doorasho ay ka dhacdo.

Sidoo kale, waxaa soo baxaya warar sheegaya in ra’iisal wasaaraha iyo maamul goboleedyada dalka lagu casuumay dalka Sacuudiga. Halkaasna waxaa ka muuqata in wixii shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayeen ra’iisal wasaaraha ee ahaa in dalka uu doorasho ka qabto uu baal maray. Hadii xiriir la hagaajinyo waxaa hawshaas ay u taallaa dabcan dawladda la soo dooran doono.

Waxaa kaloo soo baxayey warar sheegaya in ra’iisal wasaaraha uu si qarsoodi ah ula kulmay safiirka Imaaraadka ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho intii uusan u bixin safarkiisa dalka Masar ka hor. Wixii ay ka wada hadleeyn isaga iyo safiirka Imaaraadka ayaa ah mid aan si buuxda loo oggeeyn, balse sii xoojineeysa shakiga laga qabo ra’iisal wasaaraha.

Tan iyo markii la sheegay in khillaaf uu soo kalla dhex galay ra’iisal wasaaraha iyo madaxweeynaha, waxa uu ra’iisal wasaaraha noqday mid doonaya inuu abbuuro iska hor imaad siyaasadeed oo ka dhan ah Farmaajo, iyadoo lala kaashanayo Kenya iyo dalalka Carabta sida Imaaraadka, Masar iyo Sacuudiga oo dhammaantood ah kuwo doonayo in Soomaaliya aysan horey u socon.

Waxaa intaas dheer, ra’iisal wasaaraha oo muddooyinkii ugu danbeeyey xoojinayey xirriirada iyo xullifeeysiga uu la sammeenayo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo musharixiinta fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho.

Si kastaba ha ahaato, ra’iisal wasaare Rooble safarada uu maalmahii ugu danbeeyey ku tagayey dalalka Kenya, Masar iyo midka la hadal hayo ee Sacuudiga ayaa ah dhammaantood kuwo aan waqtigan loo baahneen, balse laga leeyahay ujeedooyin gaar ah.