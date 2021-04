Waa shacab loo sheegay waxaan jirin, oo maxaa loo sheegay shacabkaas? Shacabkaas waa shacab loo sheegay in barwaaqo ay dhex gellidoonaan. Yeey yihiin kuwa barwaaqada dhex gellinaya shacabkaas? Waa hoggaamiyayaasha SNMta ee fadhigoodu yahay Hargeeysa.

Shacabka Hargeeysa iyo magaalooyinka ku xeeran waxaa loo sheegay in dal madaxbannaan ay noqon doonaan, markaas kadibna ay noqonayaan dal la mid ah sida Malaysia, Singapore iyo Koonfurta Kuuriya. Hase ahaatee ineey dhacdo taas iskaba daa, dadka waxaa lagu ootay Burco iyo Hargeeysa inta u dhaxeeysa. Dadka waa kuwo la iska xiro markii la doono, waa la iska dillaa markii loo baahdo, guryaha ayaa loogu dhacaa markii ay noqoto, waana meel afkaartaada si xor aadan u dhiiban Karin.

Shacabka waxaa la baraa oo kalliya qabyaaladda iyo naceeybka ay u qabaan Soomaalida kalle, marka dadka ay isugu yimaadaan meelaha lagu qayilo iyo maqaayadaha shaaha laga cabbo waxaa inta badan looga sheekeeystaa qabyaaladda sababtoo ah dadka ma jirto wax kale oo la baray oo aan ka aheen faqash iyo habro. Siyaasi Duur waxa uu ka dhawaajiyey in qabyaaladda Soomaalida oo idil marka la isku darro 70 boqolkii ay taalo Hargeeysa iyo nawaaxigeeda. Soomaalidii kale oo dhan waxaa dhex taal waa 30 boqolkii.

Hadaba marka taa laga yimaado, shacabka waxaa loo sheegaa waxaan jirin oo ku saabsan aqoonsiga. Siyaasiyiinta waxeey isla soo sawiraan shaqsi ka mid ah baarlamaanada dunida, nin maqaaxi kabaliyeeri ka ah, nin wariye ah ama dadkaa caadiga ah, waxaana dadka loo sheegaa in aqoonsigii lagala soo hadlay dadkaas, mar dhawna la aqoonsanayo.

Dhalinyaro badan oo ka yimid Hargeeysa iyo Nawaaxigeeda ayaa marka ay yimaadaan deegaanada kale ee Soomaalida sida Puntland, Muqdisho, Hirshabeele iyo Koonfru Galbeed waxaa ay la yaabaan qaabkii ay u noolaayeen iyo qaabka looga noolyahay meelaha ay tageeyn. Ma jirto wax qabyaalad ka hadlaya har iyo habbeen, dadkuna waa kuwo danahooda raacanaya, meesha Hargeeysa lagu mashquulsan yahay faqash iyo habro.

Haddeer waxaa la billaabay in shacabka loo shido fillin kale kaas oo ka yimid dhinaca Qaarada Africa. Waxaan la soconaa in Afrika musuqmaasuqa uu ka yahay wax caadi ah. Tusaale, waxaa maalmahan loo yeeranayaa wasiiro ka mid ah dalalkaas Afrikaanka ah, waxaana lagu qarash gareenayaa lacagtii yareed ee adduunka ay soo sadaqeeysteen. Wasiiradaas imanaya Hargeeysa ujeedkooda ugu weeyn waxa uu yahay sidii ay dhawrkoodaa malyan ay uga soo qaadana lahaayeen meesha. Waxaana ay u sheegaan maamulkaas riwaayadda kunool in aqoonsiga ay kala qeeyb qaadanayaan, balse dib danbe looma arko, heshiisyada la galana waa kuwo aan macna badan soo kordhineeyn.

Hadaba socdaakii ugu danbeeyey waxaa shalay ku yimid Hargeeysa wafdi Saambiyaan ah oo iyaguna doonaya ineey xooggaagooda ka sii qaataan meesha. Kuwii hore waxaan ognahay inaan wax natiijo ah aysan ka soo bixin, kuwa haddeer imanayana iyo kuwa mustaqbalka iman doona dhammaantood waa kuwo mari doona isku waddo. Dadka aan waxba faa’iidi doonin waxeey noqon doonnnaan shacabak beenta lagu maalayo ee la dhex fadhiisiyey Hargeeysa iyo Burco inta u dhaxeeysa.