Ciidul-Fitriga waxa ay bilaaban doontaa 13-ka bisha May, sababtoo ah bisha lama arkin Caawa, sida laga soo xigtay barta Twitter-ka ee Xaramayn Shariifayn.

Guddiga Qaabilsan Raadinta Bisha ee Sacuudiga ma aysan arkin bisha Talaaladada, sida uu sheegay Xaramayn Shariifayn-ka.

Maxkamadda Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ugu baaqday dhammaan dadka Boqortooyada in ay eegaan cirka si ay bisha u raadiyaan oo indhahooda ugu arkaan haddii ay bisha dhalatay.

BREAKING NEWS | The Crescent for the month of Shawwal 1442 was NOT SEEN today, subsequently #EidUlFitr will be on Thursday, 13 May 2021 pic.twitter.com/CSPL6QJyBZ