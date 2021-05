RW Rooble oo casho Sharaf soo-dhaweyn ah u sameeyey Madaxda Dowlad-goboleedyada

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa caawa kulan casho iyo iswareysi ah la qaatay Madaxweyneyaasha Dowlad-goboleedyada Galmudug, Jubaland iyo Koofurgalbeed oo Muqdisho soo gaaray.

Ahead of the kick off the Somalia's Consultative Summit, the Prime Minister of #Somalia HE @MohamedHRoble hosted a dinner in honor of the Presidents of Jubbaland, Galmudug, South West and the Governor of Banadir. Presidents of #Puntland & #Hirshabelle will join them on Friday. pic.twitter.com/t17KP1Bih8