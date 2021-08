Rooble oo la kulmay qaar ka mid ah safiirrada Beesha Caalamka ee ku sugan Nairob

a’iisul Wasaare Rooble ayaa magaalada Nairobi kula kulmay qaar ka mid ah Safiirada Beesha Caalamka ee fadhigooda yahay Nairobi.

Maxamed Xuseen Rooble ra’isul wasaaraha Soomaaliya ayaa kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo kaalintooda kaga aadan taageerada dhaqaale ee Beesha Caalamka ku bixineyso doorashooyinka Soomaaliya.

Kulankan ayaa qeyb ka ah kulamada uu ra’isul wasaare Rooble kula yeelanayo magaalada Nairobi wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya.

Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa kula kulmay magaalada Nairobi shalay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magalada Nairobi iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Kenya.

Prime Minister @MohamedHRoble meets in Nairobi with some of the Ambassadors of Somalia’s international partners & discussed country’s ongoing elections and the role of the international partners for supporting elections technically & financially. pic.twitter.com/NBVeXvlyau